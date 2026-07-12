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NOVO POGLAVLJE

Veliki povratak: Evo što je Vitomiru Lončar i Ivicu Šimića vratilo u Hrvatsku nakon 10 godina života u Kini

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
12.07.2026.
u 17:03

Svoju su bazu bili pronašli u povijesnom gradu Xi’anu gdje su svoje znanje prenosili novim generacijama, a život u Aziji bio im je ispunjen brojnim poslovnim uspjesima

Glumica i profesorica Vitomira Lončar i redatelj Ivica Šimić cijelo desetljeće živjeli su na relaciji između Hrvatske i daleke Kine. Svoju su bazu bili pronašli u povijesnom gradu Xi’anu gdje su svoje znanje prenosili novim generacijama, a život u Aziji bio im je ispunjen brojnim poslovnim uspjesima. No, jedan obiteljski događaj nagnao ih je da promijene svoje planove. Dolazak novog člana obitelji bio je onaj presudni trenutak koji je promijenio sve njihove planove. Zbog jednoipolgodišnjeg unuka Maia, presretni baka i djed odlučili su spakirati kofere i vratiti se kako bi sudjelovali u njegovom odrastanju.

- Hrvatska nam je sada mjesto gdje smo većinu vremena, a u Kinu odlazimo povremeno. Da je unuk presudio ovoj novoj organizaciji života - nema nikakve sumnje - kazali su za Story te tako otkrili da su se vratili. Odluku o novom životnom ritmu donijeli su još prošle zime, prelomivši da će im baza ponovno biti Hrvatska, dok će u Aziji boraviti tek nekoliko mjeseci godišnje. Cijeli taj proces tranzicije znatno im je olakšala činjenica da su u Kini priznati kao vrhunski stručnjaci, zbog čega su dobili tamošnju 'zelenu kartu', odnosno trajni boravak. Taj im je privilegirani status pružio nevjerojatnu slobodu da bez stresa organiziraju svakodnevicu koja sada savršeno balansira između te dvije, naizgled nespojive zemlje.

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U intervjuu se Vitomira osvrnula i na 52 godine provedene sa suprugom, život u Kini, ali i na ulogu bake koja joj je u potpunosti promijenila prioritete. Svaki trenutak proveden s unukom danas opisuje kao neprocjenjiv. Ta nova forma njihove obitelji, priznaje, donijela im je nevjerojatnu pozitivnu energiju. Kako sama kaže, nakon svih putovanja i različitih životnih faza, sada je sve jednostavno došlo na svoje mjesto, a u njihove je živote ušao dubok i dugoočekivani spokoj.

Podsjetimo, glumica se u travnju javila na društvenim mrežama i raznježila svoje pratitelje podijelivši niz fotografija s čarobnog otoka Cresa. Na fotografijama se vidi kako uživa u opuštenim, ali iznimno važnim životnim trenucima, u društvu supruga, redatelja Ivice Šimića, obitelji i najmlađeg člana, unuka koji je posebno ukrao pažnju. Sunčani kadrovi uz more, šetnje i obiteljska druženja otkrivaju toplu i iskrenu atmosferu, ispunjenu ljubavlju i zahvalnošću.

Lončar je otkrila da je imala čak nekoliko razloga za slavlje – rođendan, godišnjicu braka, ali i dragocjeno vrijeme provedeno s obitelji, što joj je, kako kaže, najvažnije u životu. ''I rođendan i godišnjica braka i svi zajedno i – unuk! Hvala Ti, Bože, na svim darovima kojima me obasipaš!'', napisala je u opisu objave. Posebno su dirljive fotografije na kojima nježno drži unuka u naručju, kao i one na kojima cijela obitelj zajedno uživa u šetnji i zajedničkim trenucima.

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Ključne riječi
Hrvatska Ivica Šimić vitomira lončar showbiz

Komentara 3

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Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
17:26 12.07.2026.

Samo malo!Zar nije ona "pobjegla i RH" zbog politike(koje)progona(cijeg)bla bla..citao cam neke njene intervjue,disident od glave do pete!Sto se to promjenilo u zadnjih deset god.,("Ja i moj prika smo ostali bez love??")ST bend opa.aut. "Slavenka ss vraca kuci"? Kaj jee ovo...?????(prika Simunovic..)...ma dajte najte..

IV
Ivanoooo1
17:42 12.07.2026.

Ne zna bi li prdnula ili srala.

PR
PrvaPetoljetka
17:38 12.07.2026.

"Hrvatska je raj na zemlji,neću nikud da se selim"!

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