Conor McGregor zaradio je nevjerojatan novac za borbu koja je trajala samo 69 sekundi!

Povratak Conora McGregora u oktagon nakon petogodišnje pauze završio je na najgori mogući način, ali je Irac uprkos teškom porazu iz Las Vegasa otišao s ogromnom zaradom.
Naime, samim ulaskom u kavez McGregoru je, prema procjenama medija, bilo zajamčeno 15 milijuna dolara, neovisno o ishodu borbe.
Kada se tom iznosu dodaju postoci od prodaje putem pay per view, prihodi od ulaznica, sponzorski ugovori i marketinške aktivnosti, procjenjuje se da će zarada premašiti 30 milijuna dolara.
Time je još jednom potvrdio svoj status najprofitabilnije zvijezde u povijesti MMA-a, budući da je tijekom karijere zaradio više od 250 milijuna dolara samo od borbi, bonusa i postotaka od prodaje prijenosa.Norveški izbornik ogorčen zbog ove sudačke odluke: 'Lopta je pala ravno s neba'
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