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LOVA DO KROVA

Conor McGregor zaradio je nevjerojatan novac za borbu koja je trajala samo 69 sekundi!

MMA: UFC 329-Conor McGregor v Max Holloway
Mark J. Rebilas/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
12.07.2026.
u 20:30

Time je još jednom potvrdio svoj status najprofitabilnije zvijezde u povijesti MMA-a, budući da je tijekom karijere zaradio više od 250 milijuna dolara samo od borbi, bonusa i postotaka od prodaje prijenosa

Povratak Conora McGregora u oktagon nakon petogodišnje pauze završio je na najgori mogući način, ali je Irac uprkos teškom porazu iz Las Vegasa otišao s ogromnom zaradom.

Naime, samim ulaskom u kavez McGregoru je, prema procjenama medija, bilo zajamčeno 15 milijuna dolara, neovisno o ishodu borbe.

Kada se tom iznosu dodaju postoci od prodaje putem pay per view, prihodi od ulaznica, sponzorski ugovori i marketinške aktivnosti, procjenjuje se da će zarada premašiti 30 milijuna dolara.

Time je još jednom potvrdio svoj status najprofitabilnije zvijezde u povijesti MMA-a, budući da je tijekom karijere zaradio više od 250 milijuna dolara samo od borbi, bonusa i postotaka od prodaje prijenosa.

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Ključne riječi
Borilački sport MMA Conor McGregor

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