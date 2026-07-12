Igrač Švicarske zaradio bizaran crveni karton protiv Argentine: Evo što znači pravilo 'pogrešnog identiteta'

Argentina je posljednji polufinalist Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Branitelji naslova prvaka svijeta pobijedili su Švicarsku u četvrtfinalu s 3:1 nakon produžetaka. Ipak, tko zna u kojem bi smjeru utakmica otišla da prvi napadač Švicarske Breel Embolo nije zaradio crveni karton u 72. minuti.

Ono što je posebno zanimljivo jest način na koji je Embolo zaradio isključujući drugi žuti karton. Napadač Švicarske našao se u duelu s Leandrom Paredesom, a sudac Joao Pinheiro prvo je sudio prekršaj igrača Argentine i pokazao mu žuti karton. Nakon reakcije VAR sobe, utvrđeno je kako je sudac pogriješio.

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Pinheiro je zato poništio žuti karton Paredesu te Embolu pokazao drugi žuti i poslao ga u svlačionicu prerano. Ovo je drugi puta na Svjetskom prvenstvu da se koristi pravilo 'pogrešnog identiteta'. VAR soba ima pravo zvati suca da pregleda snimku kada pokaže kaznu krivome igraču.

Isto se dogodilo u utakmici SAD-a i Paragvaja u grupnoj fazi kada je nakon duela Reama i Almirona prvotno pokazao žuti karton braniču SAD-a (Reamu), a nakon intervencije VAR-a je promijenio odluku.