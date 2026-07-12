Rusija obustavila brodski promet u Azovskom moru? Brovdi: 'Poniženje carstva se nastavlja, past će...'

Rusija je, prema navodima ukrajinske strane i izvješću Reutersa, privremeno obustavila brodski promet u Azovskom moru nakon niza napada ukrajinskih bespilotnih letjelica na plovila i energetsku infrastrukturu.

Zapovjednik ukrajinskih snaga za bespilotne sustave Robert Brovdi objavio je da su ukrajinske postrojbe tijekom protekle noći pogodile deset tankera, četiri trajekta te veliku rafineriju nafte u gradu Sizranju. Dodao je i da je izvedeno nekoliko napada na trafostanice na okupiranom Krimu. 'Tehnološko poniženje ruskog carstva se nastavlja. Past će zbog Krima', poručio je Brovdi na društvenim mrežama, javlja The Guardian.

U istoj objavi ustvrdio je kako se ruska "flota u sjeni", koja prema tvrdnjama Ukrajine služi za prijevoz naftnih derivata unatoč međunarodnim sankcijama, sve više smanjuje te da više ne može koristiti Kerčki tjesnac, koji povezuje Azovsko i Crno more. Azovsko more jedan je od najvažnijih pomorskih pravaca za Rusiju. Njime se prema međunarodnim tržištima izvoze nafta, žitarice, čelik i druga roba, a ima i značajnu vojnu ulogu.

Prema pisanju Reutersa, Rusija je u petak obustavila plovidbu kroz kanal Don–Azov, koji je povezan s ruskom riječnom mrežom i Kaspijskim jezerom. Time je, navodi agencija, izvozni pravac preko Kerčkog tjesnaca i Bosfora praktički zaustavljen. Bivši ukrajinski ministar obrane Andrij Zagorodnjuk ocijenio je da je Moskva izgubila kontrolu nad jednim od svojih ključnih pomorskih koridora. 'Kremlj je izgubio kontrolu nad kritično važnim pomorskim koridorom', rekao je Zagorodnjuk.

Dodao je kako blokada utječe ne samo na vojne brodove nego i na plovila koja prevoze žitarice iz okupiranih područja južne Ukrajine preko luka Berdjansk i Mariupolj. 'Kaspijsko jezero nema nikakvu vezu sa svjetskim oceanima. Pretvorilo se u jezero. Svi proizvodi – poljoprivredni, gnojiva i ostala roba - prolaze upravo tim kanalom i riječnim sustavom', izjavio je bivši ukrajinski ministar obrane. Tvrdnje ukrajinskih dužnosnika zasad nisu neovisno potvrđene, a ruske vlasti nisu komentirale navode o razmjerima napada niti o njihovim posljedicama za pomorski promet.