PSG lako do pobjede u Brestu, neočekivani junak zabio dva gola

Rutinsku pobjedu ostvarili su nogometaši Paris St. Germaina u devetom kolu francuske Ligue 1, na gostovanju su svladali Brest 3-0.

Junak šeste ligaške pobjede Parižana bio je Hakimi, autor uvodna dva pogotka, u 29. i 39. minuti. Ostatak utakmice PSG je odradio s pola snage, s tim da se utakmica mogla zakomplicirati u 59. minuti.

Tada je domaći igrač Del Castillo postavio loptu na bijelu točke, ali se neposredno prije udarca poskliznuo i poslao loptu daleko od vrata. Sve je zaključeno golom Douea u 96. minuti. PSG je privremeno zasjeo na prvo mjesto ljestvice.