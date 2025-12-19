Rakitić se oglasio i objasnio svoju izjavu za španjolske medije: 'Tvrditi da sam spreman otići je besmislica'

Posljednjih dana puno se pisalo o izjavu koju je Ivan Rakitić dao za španjolski El Día Después. Legendarni bivši nogometaš hrvatske reprezentacije i brojnih klubova danas radi kao pomoćnik sportskog direktora Hajduka, kluba u kojem je zaključio igračku karijeru, Gorana Vučevića, a on i španjolski igrači koji nose dres splitskog kluba obavili su razgovor sa španjolskim medijem, a on je odjeknuo hrvatskim javnim prostorom.

Poanjviše zbog Rakitićeve izjave kako bi "sutra sjeo na avion da ga Sevilla pozove". Andaluzijski klub ima poseban značaj u njegovom srcu budući da je za njega igrao u dva navrata, bio kapetan kluba i upisao čak 323 nastupa. Mnogi su te riječi protumačili kao jasni znak da se jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena sprema napustiti Split.

On se pak oglasio i u razgovoru za 24sata otkrio kako to nije tako već kako se njegove riječi pogrešno tumače:

- Ne znam što bih vam rekao osim da se iznenadim gotovo svaki put kad dam neki intervju u inozemstvu kako se to prenese u Hrvatskoj. Ne znam je li u pitanju jezična barijera ili nešto drugo, ali moje se riječi doslovno izvrću ili krivo prenose i to stvara jako ružnu i pogrešnu sliku o meni. Onaj tko me poznaje zna da sam čovjek od riječi i da nikad ne bih napravio nešto nažao ljudima koji su me u Splitu jako lijepo primili, meni i mojoj obitelji otvorili srca i duše. Tu sam, u Splitu i Hajduku, pomažem kako najbolje znam i mogu, i tu se baš ništa nije promijenilo, a i neće. Tvrditi da sam spreman sutra otići iz Splita je besmislica - započeo je Rakitić pa dodao kako planira organizirati oproštajnu utakmicu u Splitu:

- Uostalom, kao što znate i kao što ste već u više navrata pisali, u završnoj sam fazi organizacije oproštajne utakmice koju namjeravam odigrati na Poljudu krajem ožujka, tako da nema govora o odlasku. Pa tko bi bilo lud organizirati tako nešto i par mjeseci prije utakmice otići... - rekao je Rakitić.

Za kraj je poslao i poruku koja će zasigurno umiriti navijače splitskog kluba:

- Split je danas moj dom i dom moje obitelji, kao što je to i Sevilla, za koju nas veže puno toga, pa i najljepše uspomene. Sevilla je neka druga priča koja će se možda jednom opet dogoditi u budućnosti, ali sada smo u Splitu i tu planiramo i ostati. Što se mene i Hajduka tiče, tu sam da pomognem, dajem sve što mogu za Hajduk i nadam se najboljem ishodu na kraju sezone. Sve ostalo je nebitno. Ja ću za Hajduk i Split ostati vezan čak i ako jednoga dana ne budem imao neku konkretnu funkciju u klubu, uvijek ću biti na raspolaganju za bilo kakvu pomoć, baš kao što sam izjavio da sam spreman u svakom trenutku pomoći i Sevilli - završio je Rakitić i tako pojasnio svoju izjavu za španjolski medij.