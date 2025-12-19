Naši Portali
NASLIJEDIO HAŠEKA

Koubek novi češki izbornik, pokušat će ih odvesti na SP

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 23:15

Koubek (74) dobio je ugovor na dvije i pol godine, a naslijedit će Ivana Hašeka, koji je otpušten 15. listopada nakon ponižavajućeg domaćeg poraza Čeha od Farskih Otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Češki nogometni savez objavio je u petak da je Miroslav Koubek imenovan izbornikom Češke Republike, koja će u ožujku igrati u doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2026.

Koubek, bivši vratar, vodio je nekoliko čeških klubova, uključujući Slaviju Prag i Banik Ostravu. Njegov posljednji ugovor, s Viktorijom Plzen, istekao je u rujnu.

Češka, koja je završila druga u skupini L europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. iza Hrvatske, morat će igrati utakmicu doigravanja protiv Irske 26. ožujka u Pragu. Ako pobijede Irsku, Česi će se u doigravanju, također u Pragu, 31. ožujka suočiti sa Sjevernom Makedonijom ili Danskom.

Ako Česi izađu kao pobjednici iz ovog izazovnog puta, kvalificirat će se za Svjetsko prvenstvo sljedećeg ljeta, gdje će im protivnici u skupini A biti Meksiko - suorganizator sa Sjedinjenim Državama i Kanadom - Južna Afrika i Južna Koreja.

Češka je do sada kao samostalna država sudjelovala samo na jednom završnom turniru Svjetskog prvenstva, 2006. godine, gdje nisu uspjeli proći dalje od prvog kruga.

Ključne riječi
Češka reprezentacija Miroslav Koubek

