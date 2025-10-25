Vinkovci će u razmaku od 45 sati ugostiti Dinamo i Hajduk

U gradu koji godinama nije baš mogao svjedočiti vrhu hrvatskog klupskog nogometa, slijedi pomalo i nevjerojatno nogometno trodnevlje. Vinkovci će u razmaku od otprilike 45 sati ugostiti dva najtrofejnija hrvatska nogometna kluba, Dinamo i Hajduk. Prvo u ponedjeljak u sklopu posljednje utakmice 11. kola HNL-a Vukovaru 1991 u goste dolazi Dinamo, a dva dana kasnije, u srijedu poslijepodne Hajduk gostuje kod Cibalije u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Jedna utakmica 'vatrenih'

Podsjetimo, Vinkovci još od proljeća 2018. godine, otkako je Cibalia posljednji put igrala u HNL-u, nisu u svojem gradu imali redovit prvoligaški nogomet. No Grad na Bosutu je u međuvremenu bio domaćin jednog spektakla u kojem su baš sudjelovali Dinamo i Hajduk. Baš nakon završetka te posljednje Cibalijine sezone u HNL-u, Dinamo i Hajduk su se 23. svibnja 2018. godine obračunali u finalu Kupa u Vinkovcima. Dinamo je slavio 1:0 pogotkom Marija Gavranovića i osvojio tada svoj 15. naslov u Kupu, no utakmicu su obilježile brojne kontroverze. Naime, sudac Mario Zebec i i njegovi pomoćnici nanizali su ogroman broj grešaka, uglavnom na štetu Hajduka, i tako upropastili nogometni spektakl na istoku Hrvatske.

Inače, Vinkovci tijekom povijesti nisu baš vrlo često bili počašćeni velikim nogometnim događanjima. Što se tiče reprezentacije, održala se u gradu jedna prijateljska utakmica protiv Lihtenštajna, a na umu je i upečatljiv dvoboj U-21 selekcija Hrvatske i Engleske otprije 12 godina, kad su igrale zvijezde poput Harryja Kanea i Raheema Sterlinga na jednoj strani, te Marija Pašalića, Marka Livaje i Ante Rebića na drugoj strani. Zanimljivo, kad bi obojica zaigrala protiv Cibalije, bio bi im to drugi put u zajedničkom dresu u Vinkovcima, ali ovaj put ne Hrvatske, nego Hajduka.

Čekaju 14 godina

Osim spomenute utakmice finala Kupa, Dinamo i Hajduk su prilično dobro kotirali u Vinkovcima posljednjih godina kad su tamo igrali. I Dinamo i Hajduk su na posljednjih šest ligaških gostovanja protiv Cibalije upisali sve pobjede, a k tome je Hajduk ove sezone već u Vinkovcima svladao i Vukovar (1:0). Baš na tu temu, Hajduk u dvoboj protiv Cibalije ulazi s ogromnom tradicijom na svojoj strani, s čak 13 uzastopnih pobjeda u međusobnim dvobojima. Cibalia je posljednji put protiv Hajduka slavila još tamo davne 2011. godine, slavnom 2:1 pobjedom na Poljudu. Uzevši u obzir razliku u kvaliteti momčadi, teško je vjerovati da se Hajdukov niz može prekinuti u srijedu, u dvoboju koji počinje od 15 sati i 30 minuta.

I jedan i drugi izazov se na papiru čine kao 'šetnja' za Dinamo i Hajduk, no vrlo dobro znamo da su i jedni i drugi prošle sezone na takvim utakmicama najčešće zapinjali te na kraju i 'prepustili' dvostruku krunu Rijeci. Mario Kovačević i Gonzalo Garcia u Vinkovcima neće ništa prepuštati slučaju, koliko god se laganim činilo.