Stručnjaci otkrivaju: Ovo je 12 najčešćih pogrešaka kod upotrebe kondoma, činite li ih i vi?
Kondomi su jedina metoda kontracepcije koja štiti i od trudnoće i od spolno prenosivih infekcija, zbog čega su dobar izbor za različite vrste seksualnih odnosa. No, važno je da se koriste ispravno. Lako je napraviti 'sitne' pogreške koje mogu smanjiti zaštitu, a portal Brook otkriva 12 najčešćih.
Ne provjeravate je li pakiranje oštećeno: Kondomi se mogu oštetiti, zato provjerite ima li na pakiranju rupa ili oštećenje. Mogu se oštetiti i ako se zagriju dok su u novčaniku, torbi ili džepu. Dobro je nositi kondome sa sobom, ali ih mijenjajte svaki mjesec, jer u suprotnom nisu sigurni i možda vas neće zaštititi od bolesti i trudnoće.
Ne provjeravate rok trajanja: Svako pakiranje ima otisnut rok trajanja. Ako je rok prošao, kondom više ne pruža zaštitu. Koristite samo kondome s oznakom CE (Europa) ili UKCA (Ujedinjeno Kraljevstvo) jer to znači da su testirani prema visokim sigurnosnim standardima.
Ne pazite kako otvarate omot: Prije otvaranja opipajte gdje je rub kondoma u pakiranju i gurnite ga u stranu, kako ga ne biste poderali dok otvarate. Nikad ne otvarajte omot škarama ili bilo čim oštrim, uključujući zube.
Stavljate kondom tek nakon što je seks već počeo: Kondom treba staviti prije početka odnosa, odnosno prije nego što genitalije dođu u kontakt s partnerom/partnericom. Ako ga stavite tek 'pred kraj' (prije ejakulacije), niste zaštićeni od bolesti ili trudnoće jer su se tekućine već mogle razmijeniti.
Stavite kondom naopako pa ga okrenete: Česta je pogreška da se kondom stavi naopako, pa se ne može odmotati. U tom slučaju je važno taj kondom baciti i uzeti novi, jer je vanjska strana već dotaknula penis, što partnera/partnericu izlaže riziku od trudnoće spolno prenosivih bolesti.
Ne držite bazu kondoma pri izvlačenju penisa: To može uzrokovati da kondom sklizne. Time se povećava rizik od trudnoće i prijenosa spolnih bolesti. Prstima nježno držite kondom na mjestu dok se penis izvlači.
Skidate kondom prerano: Kad god su genitalno ili analno područje u kontaktu, treba koristiti kondom, i to vrijedi i nakon ejakulacije. Nikad nije u redu skinuti kondom usred odnosa bez znanja partnera/partnerice. Ta praksa se naziva 'stealthing' (uklanjanje kondoma bez pristanka) i predstavlja oblik seksualnog nasilja.
Koristite premali ili prevelik kondom: Važno je odabrati pravu veličinu. Prevelik može skliznuti, premali se može poderati. Kondomi dolaze u više veličina, pa biste trebali moći pronaći onaj koji odgovara vama ili partneru/partnerici.
Koristite lubrikante na bazi ulja (npr. vazelin ili hidratantnu kremu): Lubrikant je dobra ideja, ali neka bude na bazi vode. Proizvodi koji nisu namijenjeni seksu često su na bazi ulja i mogu uzrokovati da kondom pukne.
Ne koristite kondome na seksualnim igračkama: Ako vi i partner dijelite seksualne igračke (npr. vibratore), treba staviti novi kondom za svaku osobu. Seksualne igračke mogu prenositi spolne bolesti ako se dijele bez zaštite.