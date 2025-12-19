Stigla službena isprika zbog skandalozne izjave Vučićevog ministra

Ministar informiranja i telekomunikacija Srbije Boris Bratina javno se ispričao zbog izjave koju je dao u emisiji Informera, u kojoj je sugerirao da bi Hrvatska, "poput Ukrajine", trebala platiti teritorijalnu cijenu zbog navodnih zločina iz prošlosti. Iz ministarstva su poručili kako je riječ o nespretno formuliranoj i pogrešno protumačenoj izjavi koja se, kako navode, odnosila na daleko ranije povijesno razdoblje, a ne na sadašnje političke okolnosti niti na službeni stav Republike Srbije. U današnjem priopćenju Ministarstva informiranja i telekomunikacija ističe se da Bratina upućuje ispriku i u ime institucije koju vodi i u svoje osobno ime.

"U ime Ministarstva informiranja i telekomunikacija, kao i u svoje ime, prof. dr. Boris Bratina javno se ispričava zbog propusta koji se dogodio 17. prosinca 2025. godine, a u vezi s izjavom na televiziji Informer, u kojoj je navedeno da bi Hrvatska, kao i Ukrajina, trebala platiti teritorijem. Svjesni smo da je ova izjava izazvala neugodnosti i nesporazume u vezi s odnosima dviju prijateljskih zemalja i službenom politikom Vlade Republike Srbije. Izjava ministra Bratine nespretno je protumačena i nije bila adekvatno povezana s aktualnim događajima, već se izraženi stav odnosio isključivo na znatno ranije povijesno razdoblje. U tom smislu, ministar Bratina, kao član Vlade i vođen vanjskom politikom naše zemlje, podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, što potkrepljuju i njegove prethodne izjave u kojima je više puta naglasio da oružani sukobi u Ukrajini predstavljaju veliku tragediju za ukrajinski narod. Sukladno tome, ministar Bratina u potpunosti prihvaća odgovornost za nastalu situaciju te se ovim putem ispričava svima pogođenima navedenom izjavom, dok Ministarstvo informiranja i telekomunikacija ostaje predano transparentnom, odgovornom i profesionalnom radu u interesu javnosti", navodi se u priopćenju.