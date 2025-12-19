Naši Portali
OGLASILO SE SRBIJANSKO MINISTARSTVO

Stigla službena isprika zbog skandalozne izjave Vučićevog ministra

Počela je treća sjednica redovnog jesenjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srbije
R.Z.
VL
Autor
Večernji.hr
19.12.2025.
u 20:01

U današnjem priopćenju Ministarstva informiranja i telekomunikacija ističe se da Bratina upućuje ispriku i u ime institucije koju vodi i u svoje osobno ime

Ministar informiranja i telekomunikacija Srbije Boris Bratina javno se ispričao zbog izjave koju je dao u emisiji Informera, u kojoj je sugerirao da bi Hrvatska, "poput Ukrajine", trebala platiti teritorijalnu cijenu zbog navodnih zločina iz prošlosti. Iz ministarstva su poručili kako je riječ o nespretno formuliranoj i pogrešno protumačenoj izjavi koja se, kako navode, odnosila na daleko ranije povijesno razdoblje, a ne na sadašnje političke okolnosti niti na službeni stav Republike Srbije. U današnjem priopćenju Ministarstva informiranja i telekomunikacija ističe se da Bratina upućuje ispriku i u ime institucije koju vodi i u svoje osobno ime.

"U ime Ministarstva informiranja i telekomunikacija, kao i u svoje ime, prof. dr. Boris Bratina javno se ispričava zbog propusta koji se dogodio 17. prosinca 2025. godine, a u vezi s izjavom na televiziji Informer, u kojoj je navedeno da bi Hrvatska, kao i Ukrajina, trebala platiti teritorijem. Svjesni smo da je ova izjava izazvala neugodnosti i nesporazume u vezi s odnosima dviju prijateljskih zemalja i službenom politikom Vlade Republike Srbije. Izjava ministra Bratine nespretno je protumačena i nije bila adekvatno povezana s aktualnim događajima, već se izraženi stav odnosio isključivo na znatno ranije povijesno razdoblje. U tom smislu, ministar Bratina, kao član Vlade i vođen vanjskom politikom naše zemlje, podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, što potkrepljuju i njegove prethodne izjave u kojima je više puta naglasio da oružani sukobi u Ukrajini predstavljaju veliku tragediju za ukrajinski narod. Sukladno tome, ministar Bratina u potpunosti prihvaća odgovornost za nastalu situaciju te se ovim putem ispričava svima pogođenima navedenom izjavom, dok Ministarstvo informiranja i telekomunikacija ostaje predano transparentnom, odgovornom i profesionalnom radu u interesu javnosti", navodi se u priopćenju.

U jedan ujutro objavljeno je oštro upozorenje iz Kremlja
isprika Srbija Boris Bratina

OS
osijek68
20:38 19.12.2025.

@ Knez Pavle - nema se tu sta prihvatiti. Kristalno nam je jasno koji je srbijanski program zadnjih 150 godina prema Hrvatskoj. Ne bi se ovaj tzv ministar tek tako izlanuo da takvo misljenje i politika ne postoje u Srbiji. Prema tome, prestanite se iscudjavati sto smo na oprezu s vama, sto se naoruzavamo, sto ne toleriramo provokatorske "kulturne" dogadjaje i sto volimo pjesmu Cavoglave u cijelosti.

KA
kantalonac
20:43 19.12.2025.

Kad ministar, član neke vlade, iznese neku tvrdnju na nekoj televiziji, onda je to zapravo zvanični stav tog tijela. Da nije tako, bio bi odmah smjenjen. A nije. To je zapravo stav "predsednika" te, za njihov narod, jadne države. Znam da je srpskom narodu dozlogrdila žgadija koja ju vodi. I ti bi ljudi putovali bez granica, slobodno bez pustih čekanja na granicama, željeli bi možda imati euro umjesto propalog dinara, možda se ne ponižavati pred Putinom, ali sami se moraju za to izboriti i ne zaboraviti tko je sve na ovim prostorima započeo.

Avatar Striborski
Striborski
20:35 19.12.2025.

Kako??? "Svjesni smo da je ova izjava izazvala neugodnosti i nesporazume u vezi s odnosima dviju prijateljskih zemalja."???? Nisam znao da smo sa Srbijom u prijateljskim odnosima. Otkad to?

