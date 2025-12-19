Iznenađenje u Hajduku: Branič raskinuo ugovor nakon samo četiri mjeseca, a trebao je biti rješenje

Nakon nepuna četiri mjeseca proveden na Poljudu, španjolski stoper Edgar Gonzalez raskinuo je suradnju s Hajdukom. Ovaj 28-godišnji stoper krajem kolovoza došao je na posudbu iz španjolskog drugoligaša Almerije s opcijom eventualnog otkupa ugovora. No, to se neće dogoditi jer u Hajduku nisu zadovoljni njegovim učinkom u osam utakmica koliko je nastupio, od čega je šest bio u početnom sastavu.

Gonzalez je najavljivan kao pojačanje na stoperskoj poziciji, no njegov angažman nije opravdao očekivanja i raskid se dogodio puno ranije od očekivanog. Španjolac neće biti u kadru momčadi za zadnje kolo jesenskog dijela prvenstva protiv Vukovara.

Podsjetimo, Gonzalez je u Almeriju stigao u ljeto 2023. godine, a u protekle dvije sezone odigrao je 77 utakmica i pritom zabio četiri pogotka.



