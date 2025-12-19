Naši Portali
NISU ZADOVOLJNI

Iznenađenje u Hajduku: Branič raskinuo ugovor nakon samo četiri mjeseca, a trebao je biti rješenje

Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/5
Autor
Željko Janković
19.12.2025.
u 18:35

Ovaj 28-godišnji stoper krajem kolovoza došao je na posudbu iz španjolskog drugoligaša Almerije s opcijom eventualnog otkupa ugovora. No, to se neće dogoditi jer u Hajduku nisu zadovoljni

Nakon nepuna četiri mjeseca proveden na Poljudu, španjolski stoper Edgar Gonzalez raskinuo je suradnju s Hajdukom. Ovaj 28-godišnji stoper krajem kolovoza došao je na posudbu iz španjolskog drugoligaša Almerije s opcijom eventualnog otkupa ugovora. No, to se neće dogoditi jer u Hajduku nisu zadovoljni njegovim učinkom u osam utakmica koliko je nastupio, od čega je šest bio u početnom sastavu.

Gonzalez je najavljivan kao pojačanje na stoperskoj poziciji, no njegov angažman nije opravdao očekivanja i raskid se dogodio puno ranije od očekivanog.  Španjolac neće biti u kadru momčadi za zadnje kolo jesenskog dijela prvenstva protiv Vukovara. 

Podsjetimo, Gonzalez je u Almeriju stigao u ljeto 2023. godine, a u protekle dvije sezone odigrao je 77 utakmica i pritom zabio četiri pogotka. 


 

Ključne riječi
španjolac raskid Hajduk Edgar Gonzalez

