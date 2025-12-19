Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
AFRIČKI KUP NACIJA

Obala Bjelokosti brani naslov bez Hallera

Obala Bjelokosti
Press Association/Pixsell
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 18:36

"Igrač nije dostupan zbog ozljede zadobivene u nedjelju, 14. prosinca, dok je igrao za FC Utrecht", naveo je bjelokošćanski Savez u priopćenju za javnost.

Nogometaši Obale Bjelokosti, aktualni afrički prvaci, natjecat će se na Afričkom kupu nacija koji počinje u nedjelju u Maroku, bez napadača Sébastiena Hallera, koji je izvan terena zbog ozljede bedra.

"Igrač nije dostupan zbog ozljede zadobivene u nedjelju, 14. prosinca, dok je igrao za FC Utrecht", naveo je bjelokošćanski Savez u priopćenju za javnost.

Sébastiena Hallera stoga zamjenjuje Evann Guessand, igrač Aston Ville, kojeg je izbornik Emerse Faé u početku naveo kao rezervu. 31-godišnji Haller već je bio ozlijeđen i prije zadnjega Afričkog kupa nacija 2023., čiji je domaćin bila Obala Bjelokosti.

Međutim, tadašnji izbornik Jean-Louis Gasset ipak ga je odabrao za turnir. Haller mu se odužio i postigao odlučujući gol u polufinalu protiv Demokratske Republike Kongo, te pobjednički gol u finalu protiv Nigerije.
Ključne riječi
Obala Bjelokosti Sebastian Haller

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!