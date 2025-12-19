VIDEO Pogledajte ovaj ukrajinski grad: Izgleda nestvarno, a iza mreže optičkih kabela stoji jasna vojna strategija

Ukrajinska 63. mehanizirana brigada objavila je snimku grada Limana u Doneckoj oblasti, a koja prikazuje kako je grad potpuno prekriven mrežom optičkih kabela koji se se sve više koriste za kontrolu FPV dronova. Zahvaljujući optičkim kablovima, taj tip dronova imun je na električno ometanje, a domet im je već sada povećam na više desetaka kilometara. Upravlja se njima preko optičkog kabela koji zatim ostaje na površini stvarajući potpuno nove krajolike poput ovog na videosnimci.

Liman, nekoć poznat kao Krasnij Liman, tijekom rusko-ukrajinskog rata bio je svjedok nekoliko bitaka. Prva je bila bitka za Krasni Liman 2014. godine, između ukrajinskih vladinih snaga i ruskih posrednika odanih separatističkoj Doneckoj Narodnoj Republici , koju su osvojile ukrajinske snage. Ostao je pod vladinom kontrolom do kraja rata u Donbasu , a 2016. godine preimenovan je u svoje povijesno ime Liman kao dio dekomunizacije u Ukrajini .

Tijekom potpune ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine Liman je bio poprište teških borbi. Ruska vojska ga je zauzela u svibnju 2022., prije nego što su ga ukrajinske snage ponovno zauzele u listopadu 2022. Grad je gotovo uništen u borbama 2022. godine, a većina stanovništva je pobjegla. Tijekom proteklih godinu dana Rusi su opet uspjeli doći nadomak gradu te se vode žestoke borbe.