Trener Dinama napravit će iznenađenje, u udarnom sastavu igrač koji dosad nije bio u prvih 11

Dinamo će u subotu od 17.45 sati tražiti pobjedu protiv Lokomotive, momčadi koju u ovoj polusezoni jedinu još nisu pobijedili, sastav Nikice Jelavića slavio je prvoj dionici HNL-a s 2:1. I lokosi nakon toga više ne znaju za pobjedu, još od 5. listopada i te maksimirske pobjede kad su bili domaćini nisu nikoga pobijedili i u današnji sraz ulaze s osme pozicije.

Dakle, Dinamo bi trebao biti favorit jer je lider prvenstva, ali Lokomotiva je sve samo ne utakmica za 'šetnju' do bodova i osiguravanja naslova jesenskog prvaka.

Problem Dinama su i izostanci, zna se da zbog ozljede nema pouzdanog desnog beka Morisa Valinčića, da je desno krilo Mateo Lisica 'out' zbog mononukleoze, a neće biti ni drugog (ili prvog) desnog krila Monsefa Bakrara. On i Ismael Bennacer koji je taman uhvatio formu, otišli su u reprezentaciju Alžira na Afrički kup nacija. Uz to, Jakirović i Mikić igrat će za mladu momčad u Engleskoj na International kupu.

Trener Mario Kovačević, dakle, mora pronaći novog desnog beka, sad nema ni Valinčića ni Mikića. I čini se da će na tu poziciju uskočiti Niko Galešić, po vokaciji stoper koji je već uskakao na tu poziciju u posljednje vrijeme (igrao je to i Soldo u kupu), ali se ove sezone nije naigrao iako ga Dinamo skupo platio Rijeci.

Drugi problem je desno krilo, nema Bakrara, nema Lisice i sad se traži netko treći. Sumnjamo da će krenuti Varela kojem je bolje na lijevom krilu, prije će se tu naći Fran Topić koji je pokazao da se na njega treba računati, kad god je dobio nekakvu minutažu, bio je dobar. No, on u HNL-u zasad ima tri nastupa s ukupno 60 minuta, dakle u našoj ligi nije još bio u prvih 11 (bio je u kupu i protiv Betisa).

I treća upitna pozicija je vezni igrač koji će ući umjesto Bennacera. Mišić i Zajc nisu upitni, ali tko će biti treći. Kovačević ima igrača od kojih može izabrati startera. Valjda je ozdravio Stojković, ima Vidovića, ima Ljubičića, ali svi oni su u posljednje igrali malo ili gotovo nikako ili nisu u formi, ima i Soldu koji je možda zaslužio više pažnje, a sumnjamo da će koristiti Mudražiju koji je navodno na odlasku. Dakle, bit će zanimljiv vidjeti za koga će se odlučiti plavi trener pred utakmicu koja mu je jako važna, s kojom može osigurati jesenski naslov i miran otići na zimski odmor i veselije i opuštenije proslaviti blagdane.