Ovaj 18-godišnjak upravo je postao drugi najskuplji hrvatski nogometaš. Ispred njega je samo Gvardiol

Luki Vuškoviću (18) mnogi predviđaju veliku karijeru i da će postati jedan od najboljih na svijetu. Sve upućuje na to da hrvatski stoper izrasta u jednog od najboljih braniča današnjice, a njegove čudesne partije prepoznali su i analitičari s Transfermarkta.

Do jučer je vrijedio 18 milijuna eura, a sada mu je tržišna vrijednost narasla na čak 40 milijuna eura, čime je trenutačno drugi najskuplji hrvatski nogometaš na svijetu. Ispred njega je samo Joško Gvardiol, procijenjen na 70 milijuna eura, koji i dalje drži status najskupljeg stopera u povijesti nogometa.

U aktualnoj sezoni, u kojoj je na posudbi u njemačkom HSV-u, Vušković je upisao 14 nastupa i postigao dva pogotka. Iz utakmice u utakmicu oduševljava njemačku publiku, a njegov razvoj pomno prate i u Tottenhamu.

Spursi su ga iz Hajduka doveli za 12 milijuna eura i taj se izbor pokazao kao odličan potez budući da će na njemu višestruko zaraditi.