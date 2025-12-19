Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI TALENT

Ovaj 18-godišnjak upravo je postao drugi najskuplji hrvatski nogometaš. Ispred njega je samo Gvardiol

Rijeka: Petar Musa i Luka Vušković na konferenciji za medije
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 19:51

Do jučer je vrijedio 18 milijuna eura, a sada mu je tržišna vrijednost narasla na čak 40 milijuna eura, čime je trenutačno drugi najskuplji hrvatski nogometaš na svijetu. Ispred njega je samo Joško Gvardiol, procijenjen na 70 milijuna eura, koji i dalje drži status najskupljeg stopera u povijesti nogometa.

Luki Vuškoviću (18) mnogi predviđaju veliku karijeru i da će postati jedan od najboljih na svijetu. Sve upućuje na to da hrvatski stoper izrasta u jednog od najboljih braniča današnjice, a njegove čudesne partije prepoznali su i analitičari s Transfermarkta.

Do jučer je vrijedio 18 milijuna eura, a sada mu je tržišna vrijednost narasla na čak 40 milijuna eura, čime je trenutačno drugi najskuplji hrvatski nogometaš na svijetu. Ispred njega je samo Joško Gvardiol, procijenjen na 70 milijuna eura, koji i dalje drži status najskupljeg stopera u povijesti nogometa.

U aktualnoj sezoni, u kojoj je na posudbi u njemačkom HSV-u, Vušković je upisao 14 nastupa i postigao dva pogotka. Iz utakmice u utakmicu oduševljava njemačku publiku, a njegov razvoj pomno prate i u Tottenhamu.

Spursi su ga iz Hajduka doveli za 12 milijuna eura i taj se izbor pokazao kao odličan potez budući da će na njemu višestruko zaraditi.

Trener Milana donio odluku o Modriću i gadno mu se obila o glavu: Ovakvu pogrešku više neće učiniti

Ključne riječi
Tottenha Luka Vušković

Komentara 1

Pogledaj Sve
PO
Poletarac101
20:01 19.12.2025.

Odličan🙌Nadam se da ide i na SP2026🍀👍

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!