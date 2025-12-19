Hajdukov predsjednik otkrio ambiciozan plan: Ovako će izgledati novi stadion u Splitu!

Godinama je infrastruktura u hrvatskom nogometu goruće pitanje koje će u bliskoj perspektivi morati riješiti i u Hajduku. Delegacija splitskog kluba, na čelu s predsjednikom Ivanom Bilićem ovih je dana boravila u Bratislavi gdje je posjetila stadion Tehelné Pole. Baš taj koncept zanimljiv je čelnicima Hajduka i navodno bi ga htjeli primijeniti u izgradnji vlastitog stadiona. Splićane su u Bratislavi dočekali sportski direktor Róbert Vittek, generalni direktor Ivan Kmotrík mlađi i vlasnik kluba Ivan Kmotrík stariji, koji je 2019. godine bio glavni investitor izgradnje Tehelné Pola.

- To je prvi stadion koji službeno posjećujemo jer tražimo projekt koji bi mogao biti sličan i koristan za Split. Grad trenutno razmatra izgradnju novog stadiona, a jedna od lokacija je vrlo mala. Zato je ovaj projekt idealan za nas, jer je usporedive veličine - rekao je Bilić za šport24sk i dodao:

- Željeli bismo malo veći kapacitet, ali u biti to je stadion koji bi savršeno odgovarao lokaciji u gradu Splitu. To je vrlo impresivan projekt.

Pojasnio je Bilić zašto mu se sviđa stadion u Bratislavi.

- Najzadovoljniji smo osnovnim funkcijama stadiona. To je moderna tribina. Ona koju trenutačno imamo je stariji atletski stadion i želimo izgraditi isključivo nogometni. Ono što me najviše impresionira je okruženje u kojem je izgrađen i zakrivljenost samih tribina - objasnio je predsjednik Hajduka i dodao:

- Ovdje imamo vrlo bučne navijače, tako da bi ovo bilo idealno za nas. Čuli smo da je ovdje izvrsna akustika. To je jedan od detalja koji nas zanima, ali i sam način gradnje i funkcionalnost, sve to bi nam moglo jako dobro funkcionirati. Među onima koje smo vidjeli, ovaj stadion bi nam savršeno funkcionirao na jednoj od lokacija. Vrlo je dobro implementiran. Funkcionalnost je izvrsna, prostor je optimalno dizajniran, VIP zone su vrlo dobro smještene. Također je vrlo pogodan za druge događaje...

Izgradnja Tehelné Pole započela je 2013. godine na mjestu stadiona na kojem je bio stari stadion. Dovršen je i otvoren 2019. godine, a sve skupa je koštalo oko 98 milijuna eura. Stadion ima kapacitet 22.500 gledatelja.

- Potencijalni novi stadion mogao bi izgledati vrlo slično ovom, samo bi bio malo veći. Želimo malo veći kapacitet, ali iste funkcije. Plan još nije u fazi provedbe. Grad prvo mora završiti cijeli analitički proces. Prve početne rezultate očekujemo možda krajem veljače, tada ćemo znati više. Međutim, ovo je dugoročni projekt i novi stadion sigurno neće biti izgrađen u kratkom roku. Trenutačno smo u fazi analize - istaknuo je Bilić.