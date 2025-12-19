Ronaldo napravio najskuplju vilu u Portugalu, cijena je zapanjujuća!

Cristiano Ronaldo opet je postavio novi standard, baš kako je i svojstveno velikanima. Ovaj put istaknuo se novim privatnim projektom. Naime, portugalska zvijezda završila je izgradnju najskuplje privatne kuće ikad izgrađene u Portugalu, vile smještene u Quinta da Marinha, vrijedne gotovo 30 milijuna eura.

Sadrži privatno kino i spa centar, dva bazena, teniski teren i garažu izgrađenu za smještaj njegove kolekcije superautomobila.

Ovo novo remek-djelo nadopunjuje impresivni portfelj nekretnina CR7, koji se sastoji od desetak nekretnina raspoređenih diljem Portugala, Španjolske, Italije i Saudijske Arabije.

Dok njegovo carstvo nastavlja rasti izvan terena, Ronaldo i dalje postiže rezultate na terenu. S deset pogodaka u devet ligaških utakmica, ostaje na putu prema nevjerojatnom dosegu od 1000 pogodaka u karijeri.

Cristiano Ronaldo još jednom dokazuje da je ikona, i na nogometnom terenu i izvan njega, kombinirajući sportsku izvrsnost s poslovnim i privatnim uspjehom izvan nogometa.