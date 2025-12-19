Nikica Jelavić: Poharala nas je neugodna boleština, pokošeni smo pred Dinamo

Dinamo mora naći zamjene za svoje igrače kojih nema iz raznih razloga (ozljeda, bolest, reprezentacije, mlada momčad), ali pred susret plavih s Lokomotivom možda to i nisu tako velike muke jer plavi imaju široki igrački kadar, veće muke ima Lokomotiva.

Naime, u svlačionici lokosa pojavila se neugodna boleština.

- Teško nam se pripremati. Ne zbog Dinama, nego zbog nas samih. Gripa nas je poharala, pokošeni smo - kazao je trener Lokomotive Nikica Jelavić koji ne može računati ni na 'požutjele' (nije žutica nego kartoni) Diopa i Katića.

Lokosi u prvoj četvtini prvenstva slavili s 2:1 kao domaćini u Maksimiru, sad su u rezultatskoj krizi jer od tog 5. listopada nikoga nisu pobijedili.

- Bolesni su Antolić, Vešović, Vuković, Šitum... I to sad kažem napamet, jer nedostaju i još neki koji igraju nešto manje. Krivak je također upitan jer je uspio odraditi tek jedan trening. O sastavu ću odlučivati prije početka utakmice, ovisno o tome hoće li se dotad netko oporaviti ili barem osjećati bolje. Zbog toga smo imali dosta problema u pripremi utakmice. Sastav će biti šarolik, nemamo baš puno izbora, dijelom ćemo se morati osloniti na igrače koji dosad nisu imali glavni dio minutaže, također i na juniore. Nekako ćemo se skupiti... S druge strane, to im je svima prilika da se iskažu u velikoj utakmici. Vjerujem u momčad koja će istrčati na teren, tko god to bio - dodao je Jelavić.

Trener Lokomotive očekivano je ulogu favorita gurnuo u ruke Dinamu, sada domaćinu u Maksimiru.

- O Dinamu je suvišno govoriti, oni su s individualnom kvalitetom najbolja momčad u Hrvatskoj. Favoriti su u svim segmentima i ja se nadam da će se naš maksimum poklopiti s njihovim lošim danom, jer samo tako možemo nešto uzeti, to je realnost. Od svojih igrača tražim samo da odigraju utakmicu na najvišoj mogućoj razini. Tada možemo zakomplicirati svakome, pa i Dinamu. Činjenica je da mi u ovoj utakmici nemamo što za izgubiti, već samo puno dobiti.

Utakmica se igra u subotu od 17.45 u Maksimiru.