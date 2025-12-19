Naši Portali
LOKOSI U PROBLEMU

Nikica Jelavić: Poharala nas je neugodna boleština, pokošeni smo pred Dinamo

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
19.12.2025.
u 21:23

Tek pred utakmicu ću vidjeti na koga mogu računati, nije problem Dinamo nego stanje naših igrača

Dinamo mora naći zamjene za svoje igrače kojih nema iz raznih razloga (ozljeda, bolest, reprezentacije, mlada momčad), ali pred susret plavih s Lokomotivom možda to i nisu tako velike muke jer plavi imaju široki igrački kadar, veće muke ima Lokomotiva.

Naime, u svlačionici lokosa pojavila se neugodna boleština.

- Teško nam se pripremati. Ne zbog Dinama, nego zbog nas samih. Gripa nas je poharala, pokošeni smo - kazao je trener Lokomotive Nikica Jelavić koji ne može računati ni na 'požutjele' (nije žutica nego kartoni) Diopa i Katića.

Lokosi u prvoj četvtini prvenstva slavili s 2:1 kao domaćini u Maksimiru, sad su u rezultatskoj krizi jer od tog 5. listopada nikoga nisu pobijedili.

- Bolesni su AntolićVešovićVukovićŠitum... I to sad kažem napamet, jer nedostaju i još neki koji igraju nešto manje. Krivak je također upitan jer je uspio odraditi tek jedan trening. O sastavu ću odlučivati prije početka utakmice, ovisno o tome hoće li se dotad netko oporaviti ili barem osjećati bolje. Zbog toga smo imali dosta problema u pripremi utakmice. Sastav će biti šarolik, nemamo baš puno izbora, dijelom ćemo se morati osloniti na igrače koji dosad nisu imali glavni dio minutaže, također i na juniore. Nekako ćemo se skupiti... S druge strane, to im je svima prilika da se iskažu u velikoj utakmici. Vjerujem u momčad koja će istrčati na teren, tko god to bio - dodao je Jelavić. 

Trener Lokomotive očekivano je ulogu favorita gurnuo u ruke Dinamu, sada domaćinu u Maksimiru.

- O Dinamu je suvišno govoriti, oni su s individualnom kvalitetom najbolja momčad u Hrvatskoj. Favoriti su u svim segmentima i ja se nadam da će se naš maksimum poklopiti s njihovim lošim danom, jer samo tako možemo nešto uzeti, to je realnost. Od svojih igrača tražim samo da odigraju utakmicu na najvišoj mogućoj razini. Tada možemo zakomplicirati svakome, pa i Dinamu. Činjenica je da mi u ovoj utakmici nemamo što za izgubiti, već samo puno dobiti.

Utakmica se igra u subotu od 17.45 u Maksimiru.
Komentara 2

Pogledaj Sve
ME
MehutoGonzales
21:56 19.12.2025.

Drugim riječima, skinuli smo gaće i sad nas trpajte

Avatar Točka na i
Točka na i
21:44 19.12.2025.

prošle godine ste sa 1.1 uzeli dinamu prvenstvo. ove ste samo dinam apobijedili...kako to da baš na zg klubve se rašpate? pogledajte goricu, sami će si dati gol ako treba kada igraju protiv hajduka...

