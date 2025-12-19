Naši Portali
BUNDESLIGA

Borussia Nike Kovača slavila protiv imenjakinje i popela se na drugo mjesto

UEFA Champions League - Manchester City v Borussia Dortmund
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 23:21

Klub iz Dortmunda nije odigrao posebno dobru utakmicu, ali je brzo poveo, pogotkom Brandta u 10. minuti, a potom je čuvao prednost sve do kraja. U nastavku utakmice su dominirali gosti iz Moenchengladbacha.

 U prvoj utakmici 15. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, svladali su na domaćem terenu Borussiju (M) s 2-0.

Domaćin je relativno lako odbijao sve te napade i na kraju je pobjeda potvrđena u 97. minuti. Nakon vrlo lijepe asistencije Fabija Silve za 2-0 je strijelac bio Beier. Privremeno se Borussia (D) popela na drugo mjesto ljestvice, dok je Borussia (M) ostala na 11. poziciji.

U subotu igraju Augsburg - Werder, Koeln - Union Berlin, Hamburg - Eintracht, Stuttgart - Hoffenheim, Wolfsburg - Freiburg i Leipzig - Bayer. U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice. Parovi su Mainz - St. Pauli i Heidenheim - Bayern.
Ključne riječi
Borussia Dortmund Niko Kovač

