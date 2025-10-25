Zrinki će se dogoditi isto ono što i dinamovcima. Ovo će je sigurno kopkati...

Na otvaranju nove sezone Svjetskog kupa u alpskom skijanju u Söldenu Zrinka Ljutić ostvarila je svoj najbolji rezultat na ovom tradicionalnom poprištu prve veleslalomske utrke. Najbolja hrvatska skijašica u Söldenu je nastupila četvrti put, pri čemu 2021. nije ušla u drugu vožnju, 2023. bila je 13. a na startu prošle sezone imala je 14. vrijeme. Dakle, po ovim parametrima današnje 10. mjesto znak je zadržane prošlosezonske razine, no pitanje je koliko će Zrinka biti zadovoljna. Vjerojatno negdje poput nogometaša Dinama u Malmöu, koji su bili sretni što su u posljednji čas izvukli bod. Tako je i Zrinka zacijelo sretna što je ostvarila plasman u top 10, ali će je zacijelo kopkati što je mogla učiniti bolje da izvrsno treće mjesto pretvori ako ne u postolje, onda u bolji plasman. I da postane prva koja će za Hrvatsku ostvariti postolje na ovom skijalištu, na kojem ih predstavnici Lijepe Naše nikad nisu ostvarili.

U prvoj vožnji bila je mlada Zagrepčanka vrlo konkurentna. Imala je treće vrijeme i lijepu priliku da to bude i pamtljiv premijerni nastup na startu olimpijske sezone. No u drugom laufu Zrinka je bila puno opreznija, nedovoljno je napadački ušla u strminu iz koje onda nije izašla s dovoljno brzine za bolje vrijeme od tek 28. vremena druge vožnje. I to je nešto što će Zrinka sa svojim timom, ponajprije s ocem i trenerom Amirom, zacijelo htjeti analizirati. Inače, nakon prve vožnje četiri najbolja vremena imale su skijašice koje nikad nisu izborile pobjedu u veleslalomu – Scheib, Moltzan, Ljutić i Colturi – a na koncu je slavila Austrijanka Julia Scheib, koja je znalački obranila svoju ogromnu prednost od sekunde i 28 stotinki. Na koncu je prva austrijska pobjednica u Söldenu nakon 11 godina slavila pobjedu s 58 stotinki prednosti ispred Amerikanke Moltzan i Švicarke Gut-Behrami, koja je najavila da joj je ovo posljednja sezona.

Na svu sreću, Zrinki je ovo jedna od početnih sezona pa nikako ne treba žaliti za propuštenom prilikom ove subote. Uostalom, i sama je znala reći da ponekad ima problem s ujednačavanjem izvedbi, da joj obje vožnje budu podjednako kvalitetne, što joj se češće događalo upravo u veleslalomu. No podsjetit ćemo vas da je Zrinka prošlu sezonu završila kao najbolja slalomašica svijeta, ali i kao osma veleslalomašica pa je ovo 10. mjesto negdje u rangu prošlogodišnje kvalitete koju će ona, svakako, nastojati podići na višu razinu. A s obzirom na to da ima ambiciju jurišati i na Veliki kristalni globus, na ukupnu pobjedu, za to će joj trebati i veleslalomska postolja. Doduše, trebat će joj i pokoji bod iz superveleslaloma. Evo što je rekla na temu dodavanja treće discipline.

– Još ove sezone, barem ne prije Olimpijskih igara, neću dodavati treću disciplinu. Znam da je to potrebno, radim na tome, no još imam posla oko toga da unaprijedim neke stvari u slalomu i veleslalomu. Treća disciplina jest na radaru, no trebam za to malo više vremena.

Kao gošća svojevrsne najavne presice za novu sezonu (Fis Ski Talk), Zrinka je bila upitana što je njezin veći san – Veliki globus ili olimpijska medalja.

– Sanjarim oba dosega, no ove sezone to je ipak olimpijska medalja.

Zrinka se sada okreće slalomskom nastupu u Leviju (15. studenog), a sutra će u Söldenu nastupiti i naš veleslalomski specijalist Filip Zubčić, koji se s ovom stazom nikad nije do kraja "sprijateljio" i na kojoj mu je najbolji plasman bio deveto mjesto.