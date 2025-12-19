Američko ministarstvo pravosuđa objavilo tisuće Epsteinovih dosjea

Trideset dana nakon što je Kongres donio Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea, Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) sada je zakonski obvezno objaviti sve svoje dosjee o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyu Epsteinu. Demokratski zakonodavci već su ranije objavili desetke tisuća stranica dokaza iz saveznih istraga, uključujući posljednjih 68 fotografija, ali današnje objave donose znatno veći broj dokumenata vezanih uz dvije kaznene istrage DOJ-a. Zamjenik američkog državnog tužitelja Todd Blanche izjavio je da očekuje "otprilike nekoliko stotina tisuća dokumenata", uključujući fotografije i druge materijale, piše BBC. Istaknuo je, međutim, da današnja objava možda neće obuhvatiti sve datoteke odjednom, već da će njihovo otkrivanje biti raspoređeno u narednim tjednima kako bi se identitet žrtava Epsteina "potpuno zaštitio".

Demokratski lideri u Kongresu zahtijevaju da svi dosjei budu objavljeni do kraja dana. "Trumpova administracija imala je 30 dana da objavi SVE Epsteinove dosjee, a ne samo neke. Ne učini li to, krši zakon", izjavio je vođa manjine u Senatu Chuck Schumer. Također pozivaju DOJ da osigura jasan raspored objave i da stvarno omogući pristup dokumentima, uz minimalno cenzurirane informacije. Predstavnici Robert Garcia i Jamie Raskin optužili su DOJ i tadašnju administraciju da "namjerno štite Donalda Trumpa od njegove mračne prošlosti" i krše zakon koji je sam Trump odobrio. I dok Trumpovi pristaše traže transparentnost, Bijela kuća je u više navrata iznosila različita objašnjenja za odgađanje objave, uključujući zaštitu privatnosti žrtava i navodnu političku zloupotrebu.

Žrtve Epsteina također su izrazile zabrinutost oko toga što će i što neće biti uključeno u objavu. "Najvažnije je da su identiteti žrtava zaštićeni, ali želimo vidjeti imena počinitelja", kaže Liz Stein, jedna od preživjelih. Marina Lacerda i Jena-Lisa Jones upozoravaju da bi dosjei mogli biti manipulirani kako bi zaštitili osobe povezane s Epsteinom. Dokumenti objavljeni danas uključuju materijale iz dvije kaznene istrage DOJ-a, s transkriptima intervjua s žrtvama i svjedocima te predmetima zaplijenjenim tijekom racija na njegovim nekretninama. Pregled prvih 30 stranica onoga što je Ministarstvo pravosuđa nazvalo "data set 1" otkriva da svaka stranica sadrži otprilike 40 poveznica na PDF dokumente. Materijali uključuju fotografije unutrašnjosti nekretnina, kuhinje, hodnike, teretanu i spavaće sobe, ali kontekst i lokacija fotografija još nisu jasni. DOJ je obećao da će nastaviti s daljnjim objavama dokumenata u narednim tjednima, s ciljem da se zaštite žrtve, ali i omogući javnosti i novinarima pristup podacima koji mogu rasvijetliti složenu mrežu Epsteinovih zločina.

Prvi data set sadrži četiri mape označene kao "fotografije", svaka s oko 1.000 fotografija. Prva mapa čini se da prikazuje fotografije s pretrage FBI-a Epsteinove kuće u Manhattanu, jedna fotografija prikazuje ruke u crnim rukavicama kako drže papir s adresom njegove primarne rezidencije, dok druga pokazuje odlomljen dio drvenih vrata, vjerojatno nastao tijekom ulaska istražitelja. Ostale mape sadrže fotografije nekretnine na obali, koja bi mogla biti Epsteinovo privatno imanje na otoku Little Saint James u Američkim Djevičanskim otocima, no dosad nije uočena nijedna jasna značajka koja bi to potvrdila.