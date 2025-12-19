Naši Portali
OBRATILA JOJ SE PUTEM MREŽA

Tanji, koju smo upoznali u Big Brotheru, ugašen je YouTube kanal: Očajna je i kaže kako iza prijave stoji poznata glumica

Foto: Youtube Screenshot
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 13:54

To je osoba koju sam ja podržava, pratila i lajkala objave. Voljela sam njen sadržaj i koristila njen audio koji koristimo apsolutno svi na društvenim mrežama i nisam ga zloupotrijebila, napisala je Tanja Matić na TikToku

Tanja Matić, koju je šire gledateljstvo upoznalo kao Tanju Jovanović u prvoj sezoni showa "Big Brother", zadnjih godina je gradila svoj YouTube kanal Tanjabelive koji joj je sada ugašen. Na društvenim mrežama TikTok i Instagram Tanja se obratila svojim pratiteljima kako bi ih upoznala s cijelom situacijom i objasnila je kako je glumica Sandra Silađev podnijela prijave za povredu autorskih prava što je dovelo do gašenja kanala. 

- Moli se Sandra Silađev da mi vrati YouTube kanal: Tanjabelive. To je osoba koju sam ja podržava, pratila i lajkala objave. Voljela sam njen sadržaj i koristila njen audio koji koristimo apsolutno svi na društvenim mrežama i nisam ga zloupotrijebila ni u kojem smislu, nego sam koristila čisto iz zabave. Smatram da se tim putem podržavamo i podižemo jedna drugoj rejting. Ja apsolutni nikoga nisam oblatila niti sam išta loše napravila i nadam se da će se ova stvar riješiti. Mogla mi se javiti privatno i ja bih naravno tri short videa na YouTubeu obrisala. A u koliko to nije moguće, samo vam želim reći pazite koga pratite. Gospođa Sandra je kao autor imala opciju da me upozori, ali ona je odlučila da mi odradi da se moj YouTube kanal kompletno isključi i s time je ukinula moj posao moj kruh iz usta, makla je sve moje uspomene koje sam stvarala punih osam ipo godina - napisala je u svojim objavama na TikToku i Instagramu. 

Foto: Instagram

Nedugo nakon toga na ovu temu se oglasila i glumica Sandra Silađev čija su videa dosta popularna na društvenim mrežama, a za njezine predstave u regiji se uvijek traži ulaznica više. - Kako funkcionira YouTube? Šalje autorima video koji narušava autorska prava. Postavi pitanje da li autor želi da zamoli da se video ukloni (za 24 sata ili sedam dana). Tim ljudi (koji je tu da vodi kanal autora procjeni da li je video autora važan za eventualni kasniji materijal koji će se koristiti u daljnjem radu. Pošalje se molba (moj tim uvijek šalje  rok od sedam dana) s otvorenim e-mailom i imenom autora koji stoji iza molbe. Dalje YouTube radi svoje. Osoba ne skida tuđi video, osoba ne gasi tuđi kanal. To gasi YouTube ukoliko procijeni da su narušena prava prvenstveno YouTubea, a potom i autora. YouTube nikada ne skida snimak ako je potpisan. YouTube nikada ne gasi kanal bez upozorenja i bez opomene i dodatno pronađenih problema koje narušavaju YouTube standarde - napisala je Sandra kako ona vidi ovu situaciju. Tanja se u svojim objavama na Instagramu zahvalila svima koji joj pružaju podršku i koji su poručili kako se nadaju da će se ova situacija riješiti uskoro. 

Ključne riječi
showbiz gašenje Sandra Silađev YouTube Big Brother tanja matić jovanović

