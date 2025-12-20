Joshua nokautirao youtubera Jakea Paula, obojica zaradila nestvaran iznos u cirkusu od boksa

Joshua je djelovao sve frustriranije dok je Paul izbjegavao borbu i plesao po ringu. Ipak, britanski boksač se konačno nametnuo i srušio youtubera dva puta u petoj rundi. Paul je ponovno bio na podu i u šestoj, prije nego što je Joshua zadao snažan i čist desni udarac koji je naglo priveo kraju nadrealnu noć u Kaseya Centru u Miamiju. Iako se Amerikanac nije uspio oporaviti na vrijeme, u dvorani je zavladalo olakšanje kada je ustao i napustio ring bez pomoći.

Cijeli događaj prenosio se uživo za više od 300 milijuna pretplatnika Netflixa, a uz ring su sjedila i brojna poznata lica, poput golferske zvijezde Roryja McIlroya te repera Ricka Rossa i Timbalanda.

Ovo nije bila borba koja je trebala testirati Joshuine boksačke vještine. Bio je to prije svega zabavni spektakl, osmišljen da privuče golemu pažnju i, naravno, nestvarno velik prihod.

Ukupni nagradni fond za borbu, koja se uživo prenosila na popularnoj streaming platformi Netflix, dosegao je nevjerojatnih 184 milijuna dolara, što je preračunato oko 160 milijuna eura. Prema uvjetima ugovora, plijen je podijeljen ravnopravno, u omjeru 50-50, što znači da je svaki borac napustio Miami bogatiji za otprilike 92 milijuna dolara, odnosno između 80 i 81,5 milijuna eura.

I zato im neće smetati što su neki ovu borbu nazvali boksačkim cirkusom...