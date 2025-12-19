Naši Portali
BREAKING
SAMOZATAJNI OTAC

FOTO Tko je otac starije kćeri Nikoline Pišek? Dolazi iz poznate obitelji i ima dijete s još jednom znanom damom

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 19:00

Voditeljica Nikolina Pišek pohvalila se velikim uspjehom starije kćeri Hane, a mnogi su se ponovno zapitali tko je njezin otac

Voditeljica Nikolina Pišek na društvenim mrežama podijelila je sretnu vijest o velikom uspjehu svoje starije kćeri Hane Cigoj. Naime, Hana je diplomirala na prestižnom Queen Mary Universityju u Londonu, a majka nije skrivala koliko je ponosna. - Svijetom po diplome. Još jedna je pala. Mama i seka najponosnije na svijetu - napisala je Pišek uz fotografiju na kojoj pozira s Hanom i mlađom kćeri Unom Sofijom. Ovaj važan životni trenutak ponovno je u fokus javnosti vratio i Haninog oca, novinara Marka Cigoja, koji svoj život već godinama uspješno drži podalje od medijske pažnje.

Nikolina je Hanu rodila u ranim dvadesetim godinama, a dobila ju je tijekom veze s Markom kojeg možete vidjeti u naslovnoj galeriji. Kako je svojedobno otkrila, njihova veza trajala je tek nekoliko mjeseci kada je saznala da je trudna. Iako je u to vrijeme bila studentica, bez vlastitog stana i posla, nije dvojila oko odluke da zadrži dijete.

Foto: Instagram screenshot

- Još malo reminiscencija na dan koji ću pamtiti kao onaj kada sam bila najponosnija. U jednom trenutku su mi i suze izdajnički krenule niz lice, priznajem. U trenutku kada sam začula ime svoje nekada male djevojčice i tekst 'sada vas po prvi puta oslovljavamo titulom doktor i vaše je pravo od ovoga trenutka prepisivati lijekove i terapije'. Trenutak kada se čitala Hipokratova zakletva. Trenutak kada je okrunjena za plodove šestogodišnje predanosti i odricanja. Sve što mogu reći jest, ne usudim se osjećati nimalo zaslužno, već sam u čudu - znajući da sam bila klinka, nesvjesna svega kada sam je prvi puta držala u rukama - da je došla do ovog trenutka. Da smo uspjele unatoč mojoj nezrelosti i svemu što nas je pokušalo unazaditi i skrenuti s pravog puta - priznala je Nikolina kada je Hana diplomirala na fakultetu u Edinburghu. Unatoč tome što ljubavna priča nje i Marka nije potrajala, par se razišao u dobrim odnosima, što je voditeljica u više navrata potvrdila, ističući kako su uvijek bili posvećeni zajedničkoj roditeljskoj ulozi.

Mark Cigoj je sin legendarnog hrvatskog opernog pjevača Krunoslava Cigoja, koji je preminuo 2015. godine. Iako potječe iz poznate obitelji i sam je bio u vezama s dvjema poznatim Hrvaticama, Mark se rijetko pojavljivao u javnosti te je uspješno čuvao svoju privatnost. Njegov i Nikolinin odnos, iako kratak, rezultirao je najvećom srećom, kćeri Hanom. 

Nakon veze s Nikolinom Pišek, Mark Cigoj pronašao je ljubavnu sreću s još jednom poznatom damom s domaće scene. Deset godina bio je u vezi sa spisateljicom i bivšom voditeljicom Josipom Pavičić, s kojom je dobio sina Vitu. Njihova veza također je bila podalje od svjetla reflektora, čime je Cigoj još jednom potvrdio svoju želju za privatnošću, unatoč tome što su žene u njegovom životu bile itekako poznate javnosti. Danas je prvenstveno poznat kao ponosni otac dvoje djece, Hane i Vite.

Ključne riječi
Novinar showbiz mark cigoj hana cigoj Nikolina Pišek

Avatar Aurel
Aurel
20:13 19.12.2025.

godišnja školarina je 20-30 tisuća €. kako to financira nezaposlena žena??? pitam za prijatelja...

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!