FOTO Tko je otac starije kćeri Nikoline Pišek? Dolazi iz poznate obitelji i ima dijete s još jednom znanom damom

Voditeljica Nikolina Pišek na društvenim mrežama podijelila je sretnu vijest o velikom uspjehu svoje starije kćeri Hane Cigoj. Naime, Hana je diplomirala na prestižnom Queen Mary Universityju u Londonu, a majka nije skrivala koliko je ponosna. - Svijetom po diplome. Još jedna je pala. Mama i seka najponosnije na svijetu - napisala je Pišek uz fotografiju na kojoj pozira s Hanom i mlađom kćeri Unom Sofijom. Ovaj važan životni trenutak ponovno je u fokus javnosti vratio i Haninog oca, novinara Marka Cigoja, koji svoj život već godinama uspješno drži podalje od medijske pažnje.

Nikolina je Hanu rodila u ranim dvadesetim godinama, a dobila ju je tijekom veze s Markom kojeg možete vidjeti u naslovnoj galeriji. Kako je svojedobno otkrila, njihova veza trajala je tek nekoliko mjeseci kada je saznala da je trudna. Iako je u to vrijeme bila studentica, bez vlastitog stana i posla, nije dvojila oko odluke da zadrži dijete.

Foto: Instagram screenshot

- Još malo reminiscencija na dan koji ću pamtiti kao onaj kada sam bila najponosnija. U jednom trenutku su mi i suze izdajnički krenule niz lice, priznajem. U trenutku kada sam začula ime svoje nekada male djevojčice i tekst 'sada vas po prvi puta oslovljavamo titulom doktor i vaše je pravo od ovoga trenutka prepisivati lijekove i terapije'. Trenutak kada se čitala Hipokratova zakletva. Trenutak kada je okrunjena za plodove šestogodišnje predanosti i odricanja. Sve što mogu reći jest, ne usudim se osjećati nimalo zaslužno, već sam u čudu - znajući da sam bila klinka, nesvjesna svega kada sam je prvi puta držala u rukama - da je došla do ovog trenutka. Da smo uspjele unatoč mojoj nezrelosti i svemu što nas je pokušalo unazaditi i skrenuti s pravog puta - priznala je Nikolina kada je Hana diplomirala na fakultetu u Edinburghu. Unatoč tome što ljubavna priča nje i Marka nije potrajala, par se razišao u dobrim odnosima, što je voditeljica u više navrata potvrdila, ističući kako su uvijek bili posvećeni zajedničkoj roditeljskoj ulozi.

Tko je otac starije kćeri Nikoline Pišek? Ima još jedno dijete sa spisateljicom i sin je glazbenika

Mark Cigoj je sin legendarnog hrvatskog opernog pjevača Krunoslava Cigoja, koji je preminuo 2015. godine. Iako potječe iz poznate obitelji i sam je bio u vezama s dvjema poznatim Hrvaticama, Mark se rijetko pojavljivao u javnosti te je uspješno čuvao svoju privatnost. Njegov i Nikolinin odnos, iako kratak, rezultirao je najvećom srećom, kćeri Hanom.

Nakon veze s Nikolinom Pišek, Mark Cigoj pronašao je ljubavnu sreću s još jednom poznatom damom s domaće scene. Deset godina bio je u vezi sa spisateljicom i bivšom voditeljicom Josipom Pavičić, s kojom je dobio sina Vitu. Njihova veza također je bila podalje od svjetla reflektora, čime je Cigoj još jednom potvrdio svoju želju za privatnošću, unatoč tome što su žene u njegovom životu bile itekako poznate javnosti. Danas je prvenstveno poznat kao ponosni otac dvoje djece, Hane i Vite.