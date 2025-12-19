Pogledajte koji je nogometaš ove godine najviše zaradio, uvjerljivo je na prvom mjestu

Najveće nogometne zvijezde zarađuju više nego ikad, kako na terenu tako i daleko izvan njega. Pogledajmo igrače koji su zaradili najviše novca u svijetu u sezoni 2024.-2025.

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo je najplaćeniji nogometaš na svijetu za sezonu 2025./26., s procijenjenom ukupnom zaradom od 240 milijuna eura. Njegov ugovor s Al-Nassrom čini većinu tog iznosa, ali i dalje pristižu unosni ugovori s Nikeom, Armanijem, Tag Heuerom, Herbalifeom i Binanceom. Samo njegovi prihodi izvan terena svrstali bi ga među najplaćenije nogometaše.

2. Lionel Messi

Lionel Messi je drugi najplaćeniji nogometaš na svijetu s plaćom od 110 milijuna eura i najplaćeniji je igrač u MLS-u. Taj iznos uključuje njegovu plaću iz Inter Miamija i velike ugovore s Adidasom, Apple TV-om, Pepsijem, Lay'som, Mastercardom i Budweiserom.

3. Karim Benzema

Karim Benzema zaradio je otprilike 88 milijuna eura nakon prelaska u Al Ittihad, što ga čini trećim najplaćenijim nogometašem na svijetu trenutačno. Bivši kapetan Real Madrida jedan je od najcjenjenijih napadača i ima partnerstva s Adidasom i Assaf Perfumesom. Potonje partnerstvo dio je promocije za kandidaturu Saudijske Arabije za domaćina Svjetskog prvenstva 2034. godine.

4. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ove je godine zaradio otprilike 81 milijun eura. Francuski napadač Real Madrida ima velike reklamne ugovore s brendovima poput Nikea, Diora, Hublota i Oakleyja, te vodi vlastitu produkcijsku tvrtku Zebra Valley. Nedavno je dobio tužbu protiv svog bivšeg kluba Paris St. Germaina zbog neisplaćene plaće i bonusa. Naređeno im je da mu isplate 60 milijuna eura.

5. Erling Haaland

Erling Haaland je ove godine zaradio oko 68 milijuna eura zahvaljujući ugovoru s Manchester Cityjem i unosnim reklamnim ugovorima s Nikeom, Bama Gruppen i Godfiskom. Dvadesetpetogodišnji norveški napadač nedavno je postao i najbrži igrač koji je postigao 100 pogodaka u Premier ligi, ispred Alana Shearera. To ga je pretvorilo u jednog od najprepoznatljivijih nogometaša.

6. Vinicius Junior

Vinicius Junior, jedna od najsjajnijih zvijezda Real Madrida, ove je godine zaradio otprilike 51 milijun eura zahvaljujući klupskoj plaći i ugovorima s Nikeom, Hugo Bossom i Prada Eyewearom. Samo godinu dana ranije završio je drugoplasirani u glasovanju za Ballon d'Or.

7. Mohamed Salah

Mohamed Salah je ove godine zaradio oko 47 milijuna eura zahvaljujući plaći iz Liverpoola, kao i ugovorima o sponzorstvu s Adidasom, Pepsijem, Vodafoneom i Uberom. Egipatski napadač nedavno je pomogao svojoj zemlji da osigura nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, što će biti njihov drugi nastup na turniru za vrijeme Salahovog života.

8. Sadio Mane

33-godišnji senegalski krilni igrač zaradio je ove godine otprilike 46 milijuna eura zahvaljujući ugovoru s Al Nassrom i dugogodišnjem partnerstvu s New Balanceom. Nedavno je odveo Senegal na AFCON 2025.

9. Jude Bellingham

Engleski veznjak, uvršten u idealnu momčad 2025. godine, ove je godine zaradio oko 37,5 milijuna eura. Ima ugovore s poznatim brendovima, uključujući Adidas i britansku tvrtku za proizvodnju pića Lucozade.

10. Lamine Yamal

Lamine Yamal zaokružuje popis s procijenjenom zaradom od 36,5 milijuna eura, što je nevjerojatna brojka za igrača koji ima samo 18 godina. Igrač FC Barcelone i španjolski krilni igrač bio je ključni igrač u pobjedi Španjolske na EURO 2024. i uspoređivan je s legendama poput Lionela Messija.