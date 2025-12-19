Naši Portali
Vrtoglavi iznosi

Mislite da se u nogometu okreće najveći novac? Pogledajte onda ove sportove

LaLiga - Deportivo Alaves v Real Madrid
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS
1/4
Autor
Željko Janković
19.12.2025.
u 22:41

Nogomet je daleko od jedinog velikog igrača i, u usporedbi s NFL-om, NBA-om i Formulom 1, postaje očito da su nogometni klubovi dio mase, ali ne i globalni financijski lideri. Samo četiri nogometna kluba rangirana su među 50 najvrjednijih sportskih franšiza na svijetu!

Nogomet, football, soccer, Fútbol... kako god ga nazvali, to je najpopularniji sport na planetu, s procijenjenih 3,5 milijardi ljudi - gotovo polovica svjetske populacije - koji se smatraju navijačima. Nogometni klubovi nevjerojatno dobro plaćaju svoje najbolje zvijezde. Smatra se da je prosječna godišnja plaća igrača Premier lige ekvivalentna 3,5 milijuna eura, dok oni s velikim plaćama mogu zaraditi i više od 22,8 milijuna eura. U La Ligi, vjeruje se da Kylian Mbappé u svom ugovoru s Real Madridom prima 28,6 milijuna eura.

Veliki klubovi si mogu priuštiti toliki novac samo zato što ga i sami zarađuju u kolosalnim razmjerima, u mnogim slučajevima predstavljajući poslovne institucije koliko i sportske. Forbes procjenjuje da 2025. godine 20 nogometnih klubova diljem svijeta ima vrijednost od najmanje 850 milijuna eura. No, nogomet je daleko od jedinog velikog igrača i, u usporedbi s NFL-om, NBA-om i Formulom 1, postaje očito da su nogometni klubovi dio mase, ali ne i globalni financijski lideri. Naime, samo četiri nogometna kluba rangirana su među 50 najvrjednijih sportskih franšiza na svijetu!

Forbes izračunava vrijednost kluba kao njegovu „vrijednost tvrtke (kapital plus neto dug) i uključuje ekonomiju stadiona svake momčadi, ali ne i vrijednost samih nekretnina na stadionu“. Ove godine najvrjednija sportska franšiza na svijetu ponovno su NFL-ovi Dallas Cowboysi, čija se vrijednost procjenjuje na 11 milijardi eura - što predstavlja rast od 29% u odnosu na 2024. godinu.

Golden State Warriorsi (9,3 milijarde eura), LA Ramsi (8,9 milijardi eura), New York Giantsi (8,6 milijarda eura) i LA Lakersi (8,5 milijardi eura) zaokružuju prvih pet franšiza u svim sportovima i pet su momčadi diljem svijeta koje su dosegle 11-znamenkasti iznos. Prva nogometna momčad koja se pojavila na ovom popisu je Real Madrid koji je na 20. mjestu, a vrijednost od 5,76 milijardi eura i dalje je ogromna.

Unatoč dobro poznatim problemima, nedosljednim nastupima na terenu i značajnom dugu, Manchester United je 24. na popisu. Njihova procjenjena vrijednost od 5,63 milijarde eura ista je, ironično, kao i vrijednost Glazerovih Tampa Bay Buccaneersa. Sljedeći, nakon mnogih primjera iz tradicionalne američke "velike četvorke" sportova - ali bez NHL-a, je Barcelona na 42. mjestu s 4.82 milijarde eura. Liverpool se ušuljao među 50 najboljih, izjednačen na 48. mjestu uz Detroit Lionse i Toronto Raptorse, s vrijednošću od 4.6 milijardi eura.
Ključne riječi
nogomet najvrijednije franšize Forbes

