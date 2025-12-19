Naši Portali
MOŽDA IPAK NE?

Guardiolin 'nasljednik' na klupi Cityja poručio: U ovom trenutku nije vrijeme za to

Carabao Cup - Quarter Final - Cardiff City v Chelsea
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 16:00

"Rekao sam to više puta, potpuno sam usredotočen na ovaj klub i iznimno sam ponosan što sam ovdje. To je spekulacija. Prije tjedan dana su me u Italiji povezivali s Juventusom"

Glavni trener Chelseaja Enzo Maresca opovrgnuo je napise u kojima ga se spominje kao mogućeg nasljednika Pepa Guardiole na klupi Manchester Cityja, rekavši da se radi o čistim spekulacijama.

Maresca je radio u Manchester Cityju kao pomoćni trener, a u Chelsea je stigao 2024. i u svojoj prvoj sezoni napravio odličan posao na klupi londonskog kluba, osvojivši trofej u Konferencijskoj ligi, a potom i prvi naslov svjetskog klupsklog prvaka u srpnju, pobijedivši u finalu osvajača Lige prvaka Paris Saint-Germain.

Sportski portal "The Atletic" je 45-godišnjeg talijanskog stručnjaka proglasio glavnim kandidatom za nasljednika Pep Guardiole na klupi Manchester Cityja, kad Španjolac odluči napustiti momčad s Etihada.

"To uopće ne utječe na mene, jer znam da se radi o stopostotnoj spekulaciji. U ovom trenutku nije vrijeme za to, prije svega jer imam ugovor ovdje do 2029.", izjavio je Maresca na konferenciji za medije uoči gostovanja kod Newcastle Uniteda u Premier ligi.

"Rekao sam to više puta, potpuno sam usredotočen na ovaj klub i iznimno sam ponosan što sam ovdje. To je spekulacija. Prije tjedan dana su me u Italiji povezivali s Juventusom. Ne obraćam pažnju na to jer znam da nije istinito. Sad je važno saznati razlog zbog kojeg su se te vijesti pojavile. No, to nije moj posao - ne marim za to", poručio je Maresca dodajući da ima još mnogo toga za ostvariti kao glavni trener Chelseaja.

"Plavi" su u utorak pobijedili Cardiff s 3-1 i plasirali se u polufinale engleskog Liga kupa.

"To nam je treće polufinale u posljednjih 18 mjeseci. Prošla je sezona bila dobra što se tiče trofeja i plasmana na četvrto mjesto u Premier ligi. Cilj je pokušati napraviti više nego što smo učinili u prošloj sezoni", rekao je Maresca.

Chelsea je nakon 16. kola na četvrtom mjestu s 28 bodova. Vodeći Arsenal ima 36 bodova, a drugoplasirani Manchester City 34.

Ključne riječi
Manchester City Chelsea Enzo Maresca Pep Guardiola

