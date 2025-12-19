Naši Portali
BIVŠI KANDIDATI

Ivica iz 'Života na vagi' završio je u bolnici, otkrio je što mu se dogodilo: 'Odvela me Hitna pomoć'

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 10:58

Ivica i dalje pokušava živjeti u skladu sa smjernicama koje je naučio u showu, ali trenutačno ne trenira jer je zbog bolova u leđima završio u bolnici.

Ivica Burjan bio je kandidat osme i devete sezone 'Života na vagi'. U osmu je ušao kao jedan od najtežih kandidata, a na finalnom vaganju devete sezone imao je 171,5 kg. Ivica i dalje pokušava živjeti u skladu sa smjernicama koje je naučio u showu, ali trenutačno ne trenira jer je zbog bolova u leđima završio u bolnici. 

- Što se tiče teretane, trenutačno ne treniram zbog bolova u leđima. Prije nekoliko dana su me leđa toliko uhvatila da me je Hitna pomoć odvela u bolnicu, ali sada se situacija popravlja. Idem na terapije i nadam se brzom povratku u teretanu jer mi iskreno nedostaje treniranje. Malo čudno zvuči, ali to je kao neka vrsta ovisnosti. Nadam se brzom povratku u teretanu - rekao je za RTL.hr
Dodao je da i dalje pazi na prehranu, ali nekad si priušti otići na pizzu ili kolač.  - Što se tiče vremena nakon finala, naravno da pazimo na prehranu jer bio bih lud i glup kad bi se opustio i vratio na staro. Naravno da si nekada priuštimo otići na pizzu ili kolač, ali nitko od nas ne pretjeruje.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu
1/33

Podsjetimo, Ivica je na finalno vaganje došao u njemu važnoj kombinaciji. Naime, Ivica je dio života radio kao vatrogasac, a nakon što je dobio velik broj kilograma taj posao više nije mogao obavljati. Upravo je želja da ponovno stane u vatrogasno odijelo, kao i za boljitak svoje obitelji, bila ta koja je Ivicu vodila na ovom putu transformacije. Na finalnom vaganju, voditeljici Antoniji Blaće otkrio je da se vratio poslu te da je već imao nekoliko intervencija. Finalna vaga pokazala je da je u ovoj sezoni izgubio 7 posto svoje tjelesne težine, odnosno došao je s 184,4 kilograma, a zadnja vaga je pokazala 171,5 kilograma. Na ovoj rezultatu čestitali su mu i njegovi kolege iz DVD-a Gornji Desinec te mu pružili podršku u nastavku njegovog puta.

-  Naš operativni član Ivica Burjan sudjelovao u dvije sezone "Život na vagi"! Čestitamo našem Ivici na ustrajnosti i brojnim izazovima s kojima se susreo kroz dvije sezone emisije "Život na vagi" i što je ponovno među nama operativnim vatrogascima. Želimo mu puno uspjeha i u narednom razdoblju. Bravo Ivice! - poručili su na službenoj Facebook stranici. Podsjetimo, Ivica je, baš kao i Antonija, u osmoj sezoni imao imunitet zbog velikog broja kilograma koje su imali, a na zadnjem vaganju te sezone odlučeno je da ako nastave raditi na sebi i gubiti kilograme mogu ući i devetu sezonu. Ovo dvoje kandidat vrlo brzo je napustilo show, Antonija zbog crvene linije, a Ivica zbog bolova koje je trpio i zbog kojih, kako je istaknuo na zadnjem vaganju, trenutno ne ide u teretanu.
Ključne riječi
RTL televizija TV život na vagi showbiz

Komentara 1

ME
MediciKM
11:42 19.12.2025.

Ivica je jedna krasna duša kao i cijela njegova obitelj. Napravio je dobar posao, neka samo hrabro nastavi dalje....

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!