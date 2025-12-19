Naši Portali
Malo poznato

Ponajboljem nogometašu svih vremena otac je bio Hrvat iz Gospića!? Evo kakva mistična priča kruži...
Autor
Karlo Ledinski
19.12.2025.
u 13:50

​Uskoro će se navršiti dvije godine od smrti njemačke nogometne legende Franza Beckenbauera (na fotografiji je on u mladim danima), nekadašnjeg najboljeg nogometaša svijeta. Ono što se slabo zna je navodna priča da je Beckenbauerov otac Hrvat rođen u Gospiću.

Dio je to čudesne obiteljske, ali i sportske priče obitelji Kurs, čiji članovi i danas žive u Karlovcu i Gospiću

– Otac je našoj majci još na početku rekao kako se ne treba začuditi ako joj jednog dana iz Njemačke dođe čovjek i kaže da je njegov sin – prisjetio se priče o Franzu Beckenbaueru prije 13 godina tada šezdesetpetogodišnji Josip Kurs, sin Josipa Kursa i nesuđena Franzova oca koji je umro 1997. godine.

Beckenbauer je bio jedan od najboljih nogometaša u povijesti, no od činjenice da mu je to brat Josip Kurs mlađi nikad nije stvarao famu:

– U obitelji to nikad nije bila neka tabu-tema. I moja su djeca, kad bi odlazila kod djeda Josipa, s njime razgovarala o tome. Katkad smo se znali i šaliti. No moj je otac bio takav da od toga nije želio stvarati nikakvu pompu. Ipak, kad pogledate mojeg brata Mihovila i Franza, sličnost je i više nego očita – govorio je Josip Kurs.

A sve je počelo još davnih ratnih godina. Josip Kurs stariji, Beckenbauerov otac, rođen je 1924. u Zemunu. U rujnu 1941. odveden je i zatočen u otvorenom njemačkom logoru Witznau. Ondje je ostao do rujna 1945. Tu počinje romantična priča o čovjeku koji je prisilno doveden u Njemačku i mladoj Njemici koju je ondje upoznao.

Lijepu Antonie Josip godinama nije zaboravio. U pismima koja je poslije pisao s mnogo osjećaja prisjećao se njezinih očiju, opisivao je kao vrlo ljubaznu i osjećajnu ženu s dugom pletenicom. Josip Kurs čvrsto je uvjeren da je s Antonie imao sina Franza. O svemu tome u obitelji su ostala sačuvana pisma koja je pisao svojoj ratnoj ljubavi.

"Subotu, 19. kolovoza 1944., ne mogu zaboraviti. Ne mogu zaboraviti ni 19. svibnja 1945. Antonie, pitaš me što želim, a ja samo želim da i ti mene ozbiljno shvatiš, kao što ja shvaćam tebe", napisao je Josip Kurs u srpnju 1994. u pismu Antonie Beckenbauer.

Ako je vjerovati onoj da jabuka ne pada daleko od stabla, to što su se uz oca Josipa i sinovi bavili sportom dokaz je da u obiteljima Kurs i Beckenbauer teče slična sportska krv. Najmlađi Mihovil bio je hrvač, a Zdravko i Josip mlađi bavili su se nogometom. Posebno dojmljiv trag na nogometnim terenima ostavio je Josip. Gotovo nestvarno djeluje podatak da je aktivno igrao i stajao na vratima niželigaša Zrinskog iz Ozlja čak i sa 57 godina.

– Da, to je točno, bio sam tada najstariji igrač u svim ligama uopće – skromno je rekao Josip Kurs.
Ključne riječi
Gospić Njemačka Franz Beckenbauer

Avatar Tombstone
Tombstone
14:13 19.12.2025.

Lol....sad buju srbi poceli tvrditi da je I Kaiser Franz srbin, kao sto tvrde I za Teslu....

