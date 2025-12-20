Bivši dinamovac: Plavi mi igraju toplo-hladno, protiv Lokomotive će im biti jako zeznuto

Bogata je nogometna karijera iza Ivana Tomečaka (36), od mladih dana u Dinamu igrao je još u Lokomotivi, Rijeci, Dnipru, Al-Nassru, Mechelenu, Club Bruggeu, Pafosu, Gorici. I još Tomečak igra, sad je u lideru drugog razreda našeg nogometa, u Rudešu. Iza sebe ima i lijepu kolekciju trofeja, pet je puta bio prvak s Dinamom, šest je puta s plavima osvojio kup, jedan Superkup, a osvojio je s Club Bruggeom i belgijski naslov prvaka.

Tomečaka smo uhvatili u danima odmora, malo je doma, malo je bio na ribičiji i koristi slobodne dane jer drugoligaši su svoj jesenski dio sezone okončali, a u nove će pripreme Rudeš krenuti 7. siječnja.

Svi se bore za nešto

Kako je u Rudešu, prvo mjesto i povratak u prvoligaško društvo očit je cilj?

– Želimo ući u prvu ligu, držim da imamo definitivno najbolju momčad u drugoj ligi, ali vidjet ćemo, još je puno utakmica pred nama, a bodovno su svi blizu. Eto, Karlovac je super krenuo pa malo pao, ali to sam nekako i očekivao, ali mislim da smo mi najbolji. Meni je u Rudešu dobro, imamo odlične uvjete za drugu ligu, u klubu imamo sve što trebamo, teretanu i ostale sadržaje – kaže nam Ivan Tomečak.

Kako vidite događanja u prvoj ligi?

– Napeto je i gore i dolje, eto, Osijek je na dnu, ali to vam se dogodi, kad kola jednom krenu nizbrdo, teško ih je zaustaviti. Gužva je na svim razinama, u borbi za naslov prvaka, ali i za treće mjesto, za ostanak. No drugi dio prvenstva bit će jako zanimljiv, svi se za nešto bore.

U subotu međusobno igraju dva vaša bivša kluba, Dinamo i Lokomotiva, što očekujete?

– 'Zeznuta' je to utakmica, prošle je godine Lokomotiva možda i uzela prvenstvo Dinamu i sad ih je dobila u ovoj sezoni, tako da je to 'zeznuta' utakmica za Dinamo, koji bi je ipak trebao dobiti, ali opasno će to biti za plave – veli Tomečak.

Nekad je Lokomotiva bila 'mušterija' koja je redovno gubila od Dinama, no u posljednje vrijeme to se promijenilo.

– Znate kako je to, uvijek je dečkima iz bilo kojeg kluba motiv bio igrati protiv Dinama, pogotovu dečkima koji su tu, iz Zagreba, uvijek idu jače. Ako utakmica krene nizbrdo, onda obično ne valja ni na kraju, ali ako dobro krene lokosima, onda mogu napraviti Dinamu veliku štetu. Dinamo je najveći izazov i svi se protiv plavih žele pokazati.

Kako vam se sviđa ovaj novi redizajnirani Dinamo?

– Još uvijek mi je to nekako toplo-hladno. Dojam je da su još u nekakvom stvaranju i traženju. Krenuli su jako dobro, ali onda se zna nešto dogoditi i izleti se iz balansa, dođu nekakve manje ili veće ozljede, pa se stvari počnu mijenjati i odmah sve drukčije izgleda. Protiv Hajduka su mi bili dobri, a u Europi su ovi posljednji suparnici bile ozbiljne momčadi, možda bi bilo bolje da su svi bili zdravi. Ali ipak je to Dinamo i doći će on na pravu radnu temperaturu. Možda još malo daju gas i u prijelaznom roku i popune se tamo gdje misle da trebaju. No nije sve to lako, u Dinamu je bilo stvarno puno promjena, od igračkog kadra, trenera, u klubu, dakle, na svim razinama – govori nam Tomečak.

Rijeka se diže

Još jedan vaš bivši klub, Rijeka, u akciji je, izborila je europsko proljeće, jeste li iznenađeni?

– Kad je izvučena skupina, vjerujem da smo svi očekivali da će je i proći, da će izboriti ulazak u nokaut-fazu. Dobro, nije se očekivalo da će dobiti Šahtar, ali od ovih ostalih su bolji i zasluženo će igrati proljeće u Europi. Nisu najbolje krenuli u sezonu, ni u našoj ligi, ni u Europi nije bilo najbolje, ali sad su na nekakvoj dobroj razini, u Europi su osigurali prolaz, to je važno i za Rijeku, ali i za hrvatski nogomet, bolje da nam bodove za koeficijent skupljaju dva, a ne samo jedan klub, kao što je to dosad jedini radio Dinamo. Rijeka se polako diže i na prvoligaškoj tablici, nisu bodovno daleko od mjesta koje bi ih ponovno odvelo u Europu. No nikad se ne zna što će biti u prijelaznom roku, hoće li netko otići, hoće li se pojačati. Sad još do zimske stanke imaju utakmicu s Goricom, još jednim klubom u kojem sam igrao, a zapravo u kojem nisam, ha-ha-ha – zaključio je dobro raspoloženi Ivan Tomečak.