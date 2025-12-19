Vinicius Tobias, desni bek Šahtara iz Donjecka koji je jučer igrao protiv Rijeke u Konferencijskoj ligi, a donedavno bio pod ugovorom s Real Madridom, našao se u središtu neobične i prilično bolne priče.

Tobias je početkom listopada vjerovao da mu se život mijenja nabolje. Njegova tadašnja supruga, influencerica Ingrid Lima, rodila je djevojčicu Maite 8. listopada, a nogometaš nije krio emocije. Toliko je bio uvjeren da je postao otac da je na ruku trajno istetovirao poruku: "Maite, volim te". U svijetu nogometa tetovaže posvećene djeci nisu rijetkost. Mnogi igrači na taj način obilježavaju najvažnije trenutke života, no u ovom slučaju simbolika je vrlo brzo dobila gorak okus.

Naime, Lima je putem društvenih mreža objavila priopćenje koje je izazvalo lavinu reakcija. U njemu je otvoreno priznala da Tobias nije biološki otac djeteta, a sve je potvrdio i DNK test, koji se u ovakvim situacijama sve češće koristi kako bi se razriješile sumnje.

Bivši igrač Reala tetovirao ime djeteta. Šokirao se kad su stigli rezultati DNK testa!

"Moram dati objašnjenje na ovu iritantnu temu. Vinicius i ja već nismo zajedno. U tom sam razdoblju bila u vezi s nekim drugim, kao i on. Razišli smo se dok sam bila trudna. Oboje smo nastavili s našim životima, a u međuvremenu je na svijet došla Maite. Napravili smo DNK test koji je pokazao kako Maite nije Viniciusova kći"

Identitet biološkog oca djevojčice Lima nije željela otkriti, a naglasila je tek jedno, to sigurno nije Vinicius Tobias. Influencerica, koju na Instagramu prati više od 100.000 ljudi, ovom je objavom stavila točku na nagađanja.

Vinicius Tobias je nakon te situacije počeo izlaziti s profesoricom Sandrom Gutierrez koja je trenutačno trudna te nosi njegovo dijete. Ovaj put je bek Šahtara izjavio kako je uvjeren da nova djevojka zaista nosi njegovo dijete. Također, Lima redovito objavljuje fotografije s novim partnerom te kćerkicom Maite.

Što se tiče njegove karijere, Tobias i dalje slovi za jednog od talentiranijih brazilskih bekova svoje generacije. U Real Madridu je, tijekom dvogodišnje posudbe iz Šahtara, upisao jedan nastup za prvu momčad, dok je većinu vremena proveo u drugoj ekipi. Širu nogometnu javnost na sebe je skrenuo još 2019. godine na U-15 Južnoameričkom prvenstvu, gdje je zabio pogodak u finalu protiv Argentine. To je bio trenutak koji mu je otvorio vrata europskog nogometa.

Prošlog ljeta vratio se u Šahtar, klub s kojim je produžio ugovor na dodatnih pet godina, što pokazuje koliko Ukrajinci vjeruju u njegov razvoj. Ipak, umjesto sportskih uspjeha, Tobias se zadnjih godina nalazi u fokusu javnosti zbog privatne drame koja će, po svemu sudeći, još neko vrijeme pratiti njegovo ime.