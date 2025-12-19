Naši Portali
NEVJEROJATNA GESTA

Beskućnik učinio nešto što će vam dirnuti srce: Mjesecima je skupljao boce da bi došao do novca, ali ne za sebe

19.12.2025.
Da bi prikupio 200 eura, beskućnik je morao sakupiti oko 2.500 povratnih boca, računajući prosječnu povratnu naknadu od osam centi po boci

Muškarac bez stalnog prebivališta iz Stuttgarta mjesecima je skupljao povratne boce kako bi prikupio 200 eura. Novac, međutim, nije zadržao za sebe, već ga je donirao samohranim majkama, smatrajući da je njima potrebniji. Beskućnik koji se naziva "Schwalbe" donirao je prikupljeni novac Socijalnoj službi katoličkih žena (Sozialdienst katholischer Frauen) s namjerom da sredstva pomognu samohranim majkama da dožive ljepši Božić. Prvi je o ovom plemenitom činu izvijestio njemački javni servis SWR. U rukom pisanom pismu, "Schwalbe" je zamolio da se donacija proslijedi samohranim majkama "kako bi imale lijep blagdan", priopćila je Socijalna služba Biskupije Rottenburg-Stuttgart. Sestra Nicola Maria, koja je primila omotnicu s novcem, istaknula je: "Ova gesta pokazuje da prava velikodušnost ne poznaje granice – osobito kada dolazi od nekoga tko i sam ima vrlo malo", prenosi Fenix.

Donacija je već proslijeđena jednoj majci u potrebi u istočnom dijelu Stuttgarta, a iz Socijalne službe napominju da je pomoć stigla u pravom trenutku. Predsjednica uprave Svenja Gruß poznaje donatora osobno i rekla je: "Schwalbe po lijepom vremenu sjedi na zidiću u središnjem Schlossgartenu i čita knjige", dodajući da je njegova gesta ostavila sve bez riječi i ispunila zahvalnošću. Da bi prikupio 200 eura, beskućnik je morao sakupiti oko 2.500 povratnih boca, računajući prosječnu povratnu naknadu od osam centi po boci. Nakon donacije, želio je ostati u pozadini. Za SWR je rekao da je uvjereni kršćanin i da, budući da Isus sljedećeg tjedna slavi rođendan, ovih 200 eura vidi kao svoj dar Bogu. Njegova poruka glasi: "Jedni imaju previše, drugi premalo – zapravo bi za sve bilo dovoljno kada bi se bogatstvo pravednije raspodijelilo".

