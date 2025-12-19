Nevjerojatno je koliko su elitni europski klubove izgubili zbog ozljeda igrača u zadnjih pet godina!

Nova studija istaknula je nevjerojatne troškove europskih klubova nastale zbog ozljeda igrača u pet najboljih liga tijekom posljednjih pet godina. Nogometaši, posebno u elitnim europskim klubovima, dobro su plaćeni i stoga, kad god nisu dostupni za igru ​​zbog ozljede ili imaju problema s fizičkom spremom, klubovi ne vide povrat svoje investicije, što dovodi do gubitka kapitala.

Indeks ozljeda europskom nogometu provodi se posljednjih pet godina, a nedavno objavljena studija za 2025. detaljno opisuje ozljede koje su se dogodile tijekom posljednjih pet sezona. Izvješće navodi da su ozljede u tom razdoblju koštale 3,45 milijardi eura. Do objave izvješća uzeto je u obzir 22.596 ozljeda.

Premier liga isplaćuje najviše plaća i stoga je najzakinutija kad god igrač ne može nastupiti zbog ozljede. Engleska prva liga čini oko 24% tog spomenutog troška.

Mlađi igrači su najviše ozlijeđeni jer su oni mlađi od 21 godine odigrali 26% više utakmica u sezoni 2024./25. u usporedbi sa sezonom 2020./21. Uvođenje proširenog Svjetskog klupskog prvenstva naišlo je na kritike, uglavnom od igrača, koji su bili uznemireni što je u njihov raspored, koji je već bio na rubu pucanja, dodano još više utakmica.

Chelsea je uspio osvojiti turnir, ali po koju cijenu?

Izvješće pokazuje da su između početka Svjetskog prvenstva i listopada 2025. prijavili 23 nove ozljede, a one su nesumnjivo utjecale na Bluese u prvoj polovici sezone Premier lige 2025./26.

Iako je Premier liga platila najveći dio tog računa od 3,45 milijardi eura, najviše ozljeda zapravo se događa u njemačkoj Bundesligi. U posljednjih pet godina, 6.177 "fizičkih" problema spriječilo je igrače da igraju za svoje klubove.

Premier liga je na drugom mjestu s 5.367 ozljeda, a LaLiga na trećem s 4.171 ozljedom.

Izvješće navodi:

- Izvan Premier lige, samo tri kluba - Bayern München, Paris Saint-Germain i Real Madrid - zabilježili su troškove ozljeda veće od 40 milijuna eura u jednoj sezoni, u posljednjih pet godina. Iako klubovi Bundeslige dosljedno bilježe najviše stope ozljeda tijekom svake sezone, podaci pokazuju da dolaze sa znatno nižim troškovima - u prosjeku 115,95 milijuna eura po sezoni. Tijekom pet godina, Real Madrid je imao ukupne troškove ozljeda od 168,76 milijuna eura, u usporedbi s troškom rivala Barcelone od 122,99 milijuna eura. Paris Saint-Germain je jedina francuska momčad koja je zabilježila iznadprosječne brojke ozljeda u svakoj od posljednjih pet sezona - ukupno je zadobilo gotovo 300 ozljeda tijekom tog razdoblja. U Italiji, Juventus i AC Milan bile su dvije momčadi s iznadprosječnim brojem ozljeda - pri čemu prvi nije uspio osvojiti domaći naslov ni u jednoj od prethodnih pet godina...