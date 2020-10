Proslavljeni trener otkrio zašto Francuzi pobjeđuju: 'Jednostavno je...'

Nekadašnji trener Dinama Vahid Halilhodžić veliki dio svoje nogometne karijere proveo je u Francuskoj, i kao igrač i kao trener. I jako dobro poznaje francusku reprezentaciju. Uostalom, s njim smo razgovarali i prije finala Svjetskog prvenstva u Rusiji, nakon tog finala, razgovarali smo i nakon utakmice Lige nacija u kojoj je Francuska ponovno pobijedila naše reprezentativce s 4:2. Taj poraz stigao je nakon još težeg poraza od Portugala.

- Ovo protiv Francuske je bilo puno bolje, veći dio utakmice Hrvatska je bila ravnopravna, no na kraju je ipak pala. Deschampsova Francuska i kad ne igra najbolje ima rezultat, tako je bilo i u tom susretu protiv Hrvatske, a još je bila i efikasna - pričao nam je tada današnji izbornik Maroka s kojim je prije tjedan slavio 3:1 pobjedu u prijateljskom susretu s jakim Senegalom.

Previše individualnih akcija

Naravno da je u Maroku pogledao i kako igraju Hrvatska i Francuska, vidio je ono što smo vidjeli i svi mi:

- Uvijek je ista priča, kako god Francuska igrala, na kraju pobijedi. Francuzi igraju nogomet na rezultat, to se lijepo moglo vidjeti i sinoć u Zagrebu, ne izgleda to bajno, ali oni na kraju pobijede. Jednostavno ću reći, bolji su. Bilo je trenutaka kada je nakon gola Vlašića izgledalo da bi Hrvatska mogla napraviti nešto više, lopta je bolje išla - veli Vahid Halilhodžić koji je otkrio i što nije bilo dobro u redovima naše reprezentacije:

- Previše je bilo individualnih akcija i pokušaja, premalo se igralo u dubinu. Ulazilo se u duele, a to je ono što najbolje ide Francuzima, oni su tu strašno jaki i malo tko ima šanse u takvoj igri protiv njih. Izbornik Didier Deschamps je i postavio tri defenzivna vezna koji ne rade puno toga prema naprijed, ali zato su jako teško prolazni. To je samo dokaz da su išli na rezultat i na kraju su ga i dobili, rekao bih zasluženo iako se činilo u nekim trenucima da bi se utakmica mogla i skroz okrenuti. No, Francuska to jednostavno nije dozvolila. Njih jednostavno nije zanimala estetika, nekakva ljepota izvedbe, zanimao ih je samo rezultat i oni su znali kako doći do njega. I tako igraju već duže vrijeme i očito im se isplati, pa ljudi su svjetski prvaci. Igraju učinkovito, a imaju sjajne individualce koji izvuku stvar kad i ne igraju kako bi se možda očekivalo.

Hrvatska pomalo podmlađuje reprezentaciju, kako su vam se svidjeli ti mladi koji polako imaju sve veću ulogu?

- Od finala Svjetskog prvenstva nema tu više nekih igrača i nije lako podmladiti momčad, a meni se čini da to Dalić radi dobro. I u ovoj utakmici nisam vidio sam Vlašića već još nekoliko zanimljivih mladih igrača. Pa i Petković je zanimljiv, samo bi morao biti okomitiji, otvarati prostor, ovako je previše statičan, previše drži loptu. Hrvatska je dobra, ali je jasno da je Francuska bolja, nisu svi ti međusobni rezultati slučajno na strani Francuza, sve je to realnost - veli Halilhodžić koji je komentirao i Griezmanna na poziciju ‘desetke’.

- Barcelona i on nisu u dobrom stanju, a Deschamps ga želi držati iako ga zbog toga kritiziraju. Nije Griezmann kao nekad kad je zabijao, iako je sad lijepo pogodio, dao mu je drugu ulogu jer ga cijeni i želi ga podignuti jer je riječ o sjajnom čovjeku kojeg suigrači jako vole - kazao je Vaha koji ostaje u Maroku, iako ni tamo situacija s koronom nije sjajn. Doduše, nije tako teška kao u Francuskoj.

Nogomet s mislima na koronu

- Teško je puno razmišljati o nogometu, vidim da predsjednik Macron zatvara desetak gradova u Francuskoj, i ovdje u Maroku je krenuo drugi val zaraze. Mi smo odigrali tu utakmicu sa Senegalom, u studenom bismo trebali igrati važne utakmice kvalifikacija, ali tko zna kako će to sve biti kad moraš misliti o zdravlju, kad i igrači u podsvijesti imaju misli okrenute prema svojem zdravlju. No, ja ostajem ovdje i pokušat ću pripremiti svoju reprezentaciju s nadom da će sve dalje biti normalnije - zaključio je Vaha.