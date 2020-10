Mladi nogometaš na utakmici pretučen na smrt zbog gola...

Mladi nogometaš iz Sjeverne Ugande umro je za vikend nakon što su ga pretukli njegovi suigrači. Churchill Owaci (22) pogriješio je na prijateljskoj utakmici, a njegova je greška njegovu momčad stajala gola što se nikako nije svidjelo njegovim suigračima.

Churchill je bio stanovnik Tumanona, mjesta u Sjevernoj Ugandi. Igrao je kao središnji branič.

Prema predstavniku Agoro Sub County ja, Denisu Onyonu, suigrači su nakon pogreške pred golom napali Churchilla, a tek kasnije su ih uspjeli rastaviti, javlja Daily Monitor.

- Nažalost, kasnije je i sam Churchill gurnuo jednoga od suigrača koji ga je ranije bio napao što je dovelo do nove tučnjave. Kada je Churchill pao u nesvijest nekoliko metara od mjesta tučnjave, odveli smo ga u Agoro klinički bolnički centar, gdje su liječnici mogli samo proglasiti smrt - rekao je Onyon.

Glasnogovornik policije, Jimmy Patrick Okema, potvrdio je slučaj.

- U tijeku je policijska istraga ovoga slučaja i svi će osumnjičeni biti privedeni. Za sada smo priveli dvije osobe.

