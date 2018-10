Prosinečki otkrio zašto ne mijenja mišljenje o junaku Dinama

Dinamo je slavio u Bruxellesu kod Anderlechta 2:0 te tako stigao i do druge pobjede u Europskoj ligi.

Nova tri boda modrima su osigurali Izet Hajrović i Amer Gojak. Zanimljivo, obojica još čekaju poziv izbornika BiH Roberta Prosinečkog, iako mnogi tvrde da bi trebali biti na njegovom popisu.

- Pratim Dinamo koliko mogu, naravno. Bjelica radi dobar posao, igraju odlično u Europskoj ligi, bili su uspješni u dvije utakmice s protivnicma koji po imenima ne da su dobri, nego odlični. Znači da se dobro biralo igrače, da je napravljena dobra atmosfera. Pobjednički duh je tu, tako da to izgleda jako dobro - rekao je Sportklub Prosinečki pa dodaje:

- Sigurno da je euforija, ali bez toga ne ide. Poslije dvije pobjede Dinamo ima pravo razmišljati o proljeću!

>> Pogledajte i što je Gojak rekao po povratku iz Belgije

[video: 27124 / ]

Hajrović?

- Dečko je bio u reprezentaciji pa nije igrao jako dugo pa se vratio u Dinamo. Zatim je počeo dobro igrati i postiže golove. Radi se o kvalitetnom igraču. Što ne znači da neće biti u reprezentaciji - objašnjava Žuti zašto ne zove sjajnog dinamovca pa prebacuje priču na Gojaka.

- Gojak - ako niste znali, sad ću vam objasniti - igra za mladu reprezentaciju, koja ima set-meč loptu protiv Portugala. Ako pobijede, idu na Europsko prvenstvo. Radi se o dobra dva igrača, pogotovo Gojak koji je zadnjih godinu dana napredovao, igra sve bolje i bolje, a Hajrović je ipak igrač koji je već igrao svugdje. a i jedno vrijeme nije igrao u Werderu, pronašao se u Dinamu... No, ne znači da neće biti pozvan za reprezentaciju u budućnosti.

Dotaknuo se Prosinečki reprezentacije Hrvatske te vjeruje da će protiv Engleske na Rujevici to biti puno bolje nego protiv Španjolaca.

- Nogomet je čudna stvar. Sve je moguće. Engleska je isto izgubila od Španjolaca. Mali je problem što nema navijača na Rujevici.

Modrić najbolji igrač svijeta?

- U nogometu je tako, svaki dan je dokazivanje. On to mora maknuti iz glave, dolaze novi izazovi u reprezentaciji i u klubu. Sigurno da je Luka odigrao odlično SP, bio super u Ligi prvaka, u ovom trenutku je jedan od najboljih na svijetu, evo i proglašen je najboljim. Odlično je da je ostao u reprezentaciji, to je najvažnije!

>> Pogledajte i što je Bjelica rekao nakon povratka iz Belgije