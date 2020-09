Portugalski izbornik komentirao izostanak Modrića i Rakitića

Portugalski izbornik Fernando Santos rekao je u petak da izostanak Cristiana Ronalda, Luke Modrića i Ivana Rakitića neće imati utjecaja na ishod sutrašnje utakmice između Portugala i Hrvatske jer obje reprezentacije imaju dovoljno kvalitetnih igrača da ih nadomjeste.

Portugal i Hrvatska će u subotu u Portu odigrati susret prvog kola Lige nacija, natjecanja koje je Portugal osvojio lani predvođen kapetanom Cristianom Ronaldom.

"Rezultat stvaraju ekipe, momčadi, a ne pojedinci. Naravno da ti igrači mogu napraviti razliku na terenu ali obje reprezentacije su pripremljene na igru bez njih. Naravno da bi bilo drugačije da su tu Cristiano i Modrić, jer su oni dobri igrači, ali njihov izostanak ne znači da bi ishod mogao biti drugačiji", izjavio je Santos na konferenciji za medije u Portu.

Ronaldo, 35-godišnji napadač Juventusa, u četvrtak i petak nije trenirao sa suigračima zbog infekcije prsta desne noge, svoje jače kojom udara loptu. Santos je izjavio da za "sutra neće biti spreman". Portugal tri dana kasnije gostuje u Švedskoj.Hrvatska je u petak doputovala u Porto bez 35-godišnjeg kapetana Luke Modrića koji je ostao u Madridu pripremati se s Realom za novu sezonu, te bez 32-godišnjeg dokapetana Ivana Rakitića koji je u četvrtak obavio transfer iz Barcelone u Sevillu.

"Njih dvojica nisu čitava reprezentacija. Već je bilo recimo utakmica u kojima Rakitić nije igrao. Mi poznajemo jako dobro Hrvatsku na temelju njenih zadnjih utakmica pa smo uočili da na sredini terena često uz Brozovića igraju (Mateo) Kovačić i (Nikola) Vlašić. Svi oni su u reprezentaciji jer su dobri igrači", rekao je Santos.

"Hrvatska sada želi obraniti ugled svjetskog doprvaka. To je kvalitetna ekipa s jako dobrim igračima pa će ovo biti izuzetno teška utakmica za obje reprezentacije. Mislim da imamo uvjete, te da smo u formi, za pobijediti", istaknuo je.

Santos, koji sjedi na klupi Portugala od rujna 2014. godine, jednu od najvećih pobjeda ostvario je upravo protiv Hrvatske godine 2016. u osmini finala Europskog prvenstva. Tada je njegova momčad postigla gol u 117 minuti produžetka za pobjedu od 1-0. Poslije toga je osvojila prvenstvo."Ta utakmica bila je jedna od naših najboljih partija jer smo imali kolektivnu kvalitetu, strategiju i pojedinačnu kvalitetu", napomenuo je Santos iza kojega je 71 utakmica od čega je pobijedio u njih 45.

"Bila je to utakmica velikih momčadi. Hrvatska je prikazala dobru predstavu. Tada je bilo jasno da bi pobjednik tog susreta, zbog svoje kvalitete, mogao postati prvak Europe. Ali to je bilo tada. Tri godine nakon toga, drugačija je igra, drugačije su karakteristike momčadi, drugačiji su igrači... Ne možemo uspoređivati to što se dogodilo tada sa ovime sada. Hrvatska kakva je onda bila nije i Hrvatska kakva je danas", dodao je.Rekao je da analizira Hrvatsku već deset mjeseci i da ima igrača koje ne poznaje.

"Ali poznajemo profil Hrvatske. Isto tako (hrvatski izbornik) Dalić poznaje profil Portugala. Zna kako portugalska reprezentacija napada i kako se brani. Nema tu previše tajni", istaknuo je Santos.Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. izgubivši u finalu od Francuske, a Portugal je 2019. osvojio Ligu nacija pobjedom nad Nizozemskom.

Portugal i Hrvatska zadnji put su igrali prije godinu te je prijateljska utakmica u južnom portugalskom gradu Faru završila 1-1. Portugalci su u posljednjih osam utakmica pobijedili u njih sedam te jednom izgubili od Ukrajine s 2-1.

"Sada će biti puno otežavajućih okolnosti...", upozorio je Santos. "Igrači dolaze bez odrađenih priprema s klubovima, dolaze s odmora a neće biti niti publike na stadionu, koja nam je uvijek podrška. Ali mentalno se pripremamo, vidjet ćemo sutra kako će odgovoriti igrači na terenu no imamo veliku volju i želju. Cilj Portugala je uvijek pobijediti", zaključio je Santos podno Stadiona Zmaja (Estadio do Dragão), domu prvoligaša Porta.

Portugalski nogometni branič Pepe rekao je u petak da nema veze što Hrvatska nikada nije pobijedila protiv Portugala jer će u subotu na startu Lige nacija biti jedna posve "nova i teška" utakmica. Hrvatska je s Portugalom dosad igrala šest puta upisavši pet poraza i jedan neriješeni rezultat."To neće igrati ulogu. Ovo je potpuno nova utakmica, znamo da protvnik ima osti cilj kao i mi, želi pobijediti. Svjesni smo stoga da će ovo biti teška utakmica. Respektiramo Hrvatsku", izjavio je 37-godišnji Pepe na konferenciji za medije u Portu.

Branitelj naslova Portugal u subotu će na praznom stadionu u Portu dočekati Hrvatsku koja je doputovala bez kapetana Luke Modrića i dokapetana Ivana Rakitića. Pepe, stoper Porta, igrao je s Modrićem od 2012. do 2017. u Real Madridu a od 2015. također i s Mateom Kovačićem. Kovačić bi mogao zauzeti Modrićevo mjesto na sredini terena.

"Luka Modrić i Mateo Kovačić su veliki igrači, imao sam sreću što sam igrao s njima. Uvijek je dobro kada poznaješ takve igrače. Mateo je isto tako dobar, drugačiji je igrač od Modrića, ali Hrvatska nisu samo on. Ima tu i drugih kvalitetnih igrača", rekao je Pepe.

"Bit će mi drago što ću vidjeti i Vidu s kojim je u Bešiktašu. Sada smo protivnici pa će svatko htjeti pobijediti, vidjet ćemo što će biti", dodao je.