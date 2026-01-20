Naši Portali
ODLIČAN NASTUP

Talijanski mediji hvale Martina Baturinu kao nikad prije, pogledajte što sve pišu

CALCIO - Serie A - Como 1907 vs Bologna FC
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa
VL
Autor
Hina
20.01.2026.
u 08:26

Najvišu ocjenu dobio je na portalu calciocomo.it, koji ga je nagradio devetkom uz slikovito objašnjenje: „U gradu najslavnijeg carstva na svijetu preuzeo je žezlo i vladao.“

Martin Baturina odigrao je svoju najbolju utakmicu otkako je prošlog ljeta iz Dinama preselio u Como. Hrvatski reprezentativac već je u drugoj minuti zatresao mrežu, sudjelovao kod drugog pogotka svoje momčadi, a u 49. minuti upisao asistenciju za konačnih 3:0 na gostovanju kod Lazija. Sjajnu partiju Baturine prepoznali su i talijanski mediji, koji su ga nagradili visokim ocjenama.

Najvišu ocjenu dobio je na portalu calciocomo.it, koji ga je nagradio devetkom uz slikovito objašnjenje: „U gradu najslavnijeg carstva na svijetu preuzeo je žezlo i vladao.“

Eurosport ističe kako je Baturina bio „neuhvatljiv i po lijevoj i po desnoj strani“ te ga proglasio igračem utakmice uz ocjenu 8. Il Messaggero otišao je i korak dalje, dodijelivši mu 8,5 uz opis: „Doslovno neuhvatljiv, bila je to noć kao nijedna druga.“ Taj list podsjeća i na njegove zahtjevne prve mjesece u Comu, zaključujući kako se u momčadi Cesca Fabregasa etablirao kao središnji vezni igrač.

Sky Sport ocijenio je Baturinu s 7,5, istaknuvši njegovu ključnu ulogu u razbijanju Lazijeva presinga i stalnu opasnost koju je predstavljao između linija. Slično pišu i drugi talijanski portali, naglašavajući njegovu zrelost u organizaciji napada i prijetnju po gol domaćina, dok mu je Goal dao ocjenu 8.

Baturini je ovo bio 15. nastup u dresu Coma, a dosad je postigao tri pogotka i upisao tri asistencije.
Ključne riječi
como Martin Baturina

