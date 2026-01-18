Naši Portali
POBJEDA 1:0

Milan teško slavio protiv Leccea, Modrić ušao tek u 87. minuti

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
18.01.2026.
u 23:04

Od početka je Milan napadao, a Lecce se odlično branio sve do 76. minute. Tada je precizno centrirao Saelemaekers, dok je iz blizine glavom za pobjedu pogodio Nijemac Fuellkrug koji je samo tri minute ranije ušao u igru.

Nogometaši Milana nekako su uspjeli doći do tri boda ove nedjelje, pred svojim su navijačima u ogledu 21. kola talijanske Serie A svladali Lecce 1-0.

Od početka je Milan napadao, a Lecce se odlično branio sve do 76. minute. Tada je precizno centrirao Saelemaekers, dok je iz blizine glavom za pobjedu pogodio Nijemac Fuellkrug koji je samo tri minute ranije ušao u igru.

Mogao je Milan i nakon toga zabiti još nekoliko golova, ali je sve zaključeno minimalnim slavljem. Hrvatski nogometaš Luka Modrić u igru je ušao tek u 87. minuti.

Milan je i dalje drugi na ljestvici. Ima tri boda manje od vodećeg Intera i tri više od Napolija koji je na trećem mjestu.
Luka Modrić Milan

