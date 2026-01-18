Naši Portali
LA LIGA

Barcelona neočekivano izgubila, Real je sada udaljen samo bod

LaLiga - FC Barcelona v Elche
Foto: ALBERT GEA/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
18.01.2026.
u 23:29

Barcelona je izgubila utakmicu nakon što je posljednjih jedanaest u nizu, u svim natjecanjima, pobijedila. Ostala je Barcelona na prvom mjestu La Lige, ali ima samo bod više od madridskog Reala.

Veliko iznenađenje kreirali su nogometaši Real Sociedada koji su u zadnjem nedjeljnom ogledu 20. kola španjolske La Lige na domaćem terenu pobijedili Barcelonu 2-1.

Barcelona je izgubila utakmicu nakon što je posljednjih jedanaest u nizu, u svim natjecanjima, pobijedila. Ostala je Barcelona na prvom mjestu La Lige, ali ima samo bod više od madridskog Reala.

U 32. minuti po prvi puta se dogodilo veliko veselje u San Sebastianu, Oyarzabal je bio strijelac za 1-0. Prije toga se dva puta tresla domaća mreža. Za Barcelonu su pogađali Fermin Lopez i Lamine Yamal, ali su pogoci poništeni zbog prekršaja u napadu i zaleđa.

Pokušavala se vratiti Barcelona u igru i uspjela je tek u 70. minuti kada je Rashford bio strijelac za 1-1, ali gosti su u tom rezultati uživali samo jednu minutu jer je već u idućem napadu Guedes pogodio za 2-1 i novo vodstvo Real Sociedada.

Kao i ranije tako je i do kraja Barcelona napadala. U 85. minuti je Kounde pogodio gredu što je bilo četvrti put ove nedjeljne večeri da je okvir vrata spašavao Real Sociedad.

U 88. minuti je isključen domaći igrač Soler, a unatoč tome, devet minuta nadoknade i još nekoliko prilika Barcelona nije došla niti do pobjede niti do boda.

Hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car zaigrao je za domaćina tek od 82. minute, dok je Luka Sučić kroz cijelo vrijeme ostao na domaćoj klupi za pričuve.
Ključne riječi
Real Madrid Barcelona

