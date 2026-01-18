Naši Portali
LOŠI REZULTATI

Eintracht otpustio trenera Toppmollera

Bundesliga - SC Freiburg v Eintracht Frankfurt
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.01.2026.
u 23:16

"Ova odluka donesena je nakon analize nastupa momčadi u posljednjih nekoliko tjedana, uključujući prve tri utakmice 2026. godine," navodi se u priopćenju za javnost frankfurtskog kluba.

Nakon niza loših rezultata, vodstvo njemačkog nogometnog bundesligaša Eintracht Frankfurta uručilo je otkaz treneru Dini Toppmolleru (45), objavio je klub.

Toppmolleru su pokazana izlazna vrata nakon što je Eintracht ostvario samo jednu pobjedu u posljednjih devet utakmica.

"Ova odluka donesena je nakon analize nastupa momčadi u posljednjih nekoliko tjedana, uključujući prve tri utakmice 2026. godine," navodi se u priopćenju za javnost frankfurtskog kluba.

Pod njegovim vodstvom, Eintracht je prošle sezone dogurao do četvrtfinala Europske lige, izgubivši od kasnijeg pobjednika Tottenhama, dok je u prvenstvu bio treći. Međutim, ove sezone rezultati nisu na razini očekivanih. Momčad se trenutačno nalazi na sedmom mjestu Bundeslige, te 30. mjestu u Ligi prvaka.

"Volio bih nastaviti raditi s ovom momčadi i suočavati se s izazovima koji su pred nama. Ali prihvaćam odluku. Ponosan sam na ono što smo zajedno postigli u protekle dvije i pol godine," poručio je Toppmoller.

Momčad će privremeno preuzeti glavni trener U-21 ekipe Dennis Schmitt i trener U-19 Alexander Meier.
trener Eintracht

