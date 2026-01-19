Naši Portali
I trener se oglasio

Nizozemci zbog jedne navike žestoko opleli po Perišiću: 'Bojim se da se mladi ne povedu za njim'

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hrvoje Delač
19.01.2026.
u 13:35

- Ne mogu ga prisiliti da to promijeni, rekao je strateg PSV.a Peter Bosz

Ivan Perišić nastavlja sa sjajnim predstavama u dresu PSV-a, proteklog vikenda zabio je pogodak za gostujuću pobjedu njegove momčadi u gostima kod Fortune (2:1).

Hrvatski reprezentativac lijepo je utrčao u prazan prostor, dobio sjajnu loptu i matirao vratara. Bio mu je to treći pogodak ove sezone, a uz to ima i sedam asistencija. Nastavila se tako sjajna forma njegove momčadi koja je uvjerljivo vodeća na ljestvici, ima 16 bodova više u odnosu na prvog pratitelja Feyenoord.

Ivan je važna karika PSV-a, njegove prezentacije najčešće zaslužuju svaku pohvalu, iz dana u dan prenose se vijesti iz nizozemskih medija koji sipaju komplimente, ali ovoga puta naišli smo i na neke kritike. One se, naravno, ne odnose na njegovu igru, nego na činjenicu da ne daje izjave. I nisu to zločeste kritike, više konstruktivne, izrečene u nadi da će se to promijeniti jer oni bi zaista htjeli čuti što jedna takva igračka legenda ima za reći.

U ESPN-ovoj emisiji ‘VriendenLoterij Eretribune‘ o tome su raspravljala dvojica bivših igrača PSV-a, Ronald Waterreus i Arnold Bruggink. Obojica se slažu da je Ivanu to najveći minus.
- Za razliku od mnogih igrača u Eredivisie, on ima priču, bilo bi zanimljivo čuti ga ponekad - rekao je je Bruggink, a Waterreus se nadovezao:

- On je uzoran, ali budimo realni, i to je sastavni dio profesionalizma. Mislim da nas je za ovim stolom bilo još koji u prošlosti nismo to voljeli, ali to je jednostavno dio posla. Čudno je da se o takvom nogometašu toliko priča, a da ga mi ne čujemo. Bojim se da bi se i mladi igrači mogli povesti njegovim primjerom. I oni će pomisliti: "Ako jednom ne odigram dobro, ni ja neću pred kamere. Smatram da je to minus".

Na tu je temu, doduše kratko, reagirao i trener Peter Bosz.

- To mu nije omiljena aktivnost i ne mogu ga prisiliti da to promijeni, rekao je strateg PSV-a.

Ivan Perišić

