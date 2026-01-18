Kaos u finalu Kupa nacija: Senegalci osvojili naslov nakon što su napustili teren

Nogometaši Senegala pobjednici su 35. izdanja afričkog Kupa nacija nakon što su u finalu u Rabatu nakon produžetaka pobijedili domaćina Maroko sa 1-0.

Finale afričkog prvenstva ponudilo je pravu dramu i kaos. U jednom trenutku se činilo kako se utakmica neće niti završiti.

Gotovo je nevjerojatno što se sve događalo u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Prvo je poništen gol Senegala, a nekoliko minuta kasnije dosuđen je i kazneni udarac za Maroko. Senegalci su nezadovoljni sudačkim odlukama povukli momčad i prekid je trajao skoro 20 minuta. Na koncu je razum prevladao.

Brahim Diaz je u 24 minuta nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu, pokušao je zabiti gol "panenkom", no Edouard Mendy je ostao na sredini terena obranivši. Susret je otišao u produžetke, a gol odluke je zabio Pape Gueye u 94. minuti.

Senegal je pobjedom protiv Maroka po drugi put osvojio titulu afričkog prvaka. Prvi put su bili pobjednici Kupa nacija 2021. kada su slavili protiv Egipta nakon boljeg izvođenja jedanaestraca.

Još dva puta su igrali u finalima 2002. kada su izgubili od Kameruna nakon izvođenja jedanaesteraca, te 2019. kada su poraženi od Alžira (0-1). Zanimljivo, Senegalu je ovo bilo četvrto finale na afričkim prvenstvima, a postigli su samo jedan gol, večerašnji.

Kao što se i očekivalo, bilo je to čvrsto i tvrdo finale bez previše prilika. U prvom dijelu najbliže golu bili su Senegalci u 38. minuti kada se napadač Evertona Iliman Ndiaye sjurio prema suparničkim vratima, no njegov udarac je sjajno zaustavio Yassine Bounou.

Maroko je prvu veliku priliku imao u 58. minuti, veznjak Stuttgarta Bilal El Khannouss sjajno je uposlio Ayouba El Kaabija, ali je napadač Olympiakosa s desetak metara pucao pored gola. Pet minuta kasnije ponovo je imao priliku El Kaabi, no njegov udarac je blokiran, a u nastavku akcije napadač Real Betisa Abde Ezzalzouli je pucao preko gola.

Senegal u drugom dijelu nije imao previše prilika, no u trećoj minuti nadoknade je zatresao mrežu. Nakon ubačaja iz kornera Abdoulaye Seck je pucao glavom pogodivši vratnicu, a Ismaila Sarr je pospremio odbijanac. Međutim, sudac Jean-Jacques Ndala iz DR Konga je poništio gol zbog dvojbenog prekršaja u napadu.

Tri minute kasnije ponovo je sudac bio u glavnoj ulozi dosudivši kazneni udarac za domaćine nakon što je El Hadji Malick Diouf povukao Diaza nakon ubačaja iz kornera. Njegovu odluku potvrdio je i VAR što je izazvalo ljutnju i bijes Senegalaca.

Izbornik je Pape Thiaw je čak povukao igrače u svlačionicu i činilo se kako se utakmica više neće nastaviti. Međutim, nakon dvadesetak minuta Senegalci se vratili na teren. Zanimljivo, jedan od rijetkih senegalskih igrača koji nije želio napustiti teren i koji je govorio suigračima da se vrate, bio je Sadio Mane.

Diaz je pucao za naslov prvaka, pokušao je zabiti gol "panenkom", ali je Edouard Mendy ostao na sredini terena obranivši njegov udarac nakon čega je susret otišao u produžetak.

Senegal je poveo u 94. minuti sjajnim udarcem Pape Gueyea. Veznjak Villarreala je povukao loptu, a potom opalio s ruba kaznenog prostora pogodivši same rašlje. Maroko je mogao izjednačiti dvije minute kasnije, no tragičar Diaz je pucao s ruba kaznenog prostora, ali ravno u Mendyja.

U 104. minuti domaćin je imao još jednu veliku priliku. Ezzalzouli je ubacio, a En-Nesyrija pucao glavom pored gola. Najbliže izjednačenju Maroko je bio u 108. minuti kada je Nayef Aguerd nakon kornera pogodio prečku.

Senegal je sve mogao razriješiti u 110. minuti, no Cherif Ndiaye je promašio nemoguće. Bivši napadač Gorice, koji je sada u turskom Samsunsporu, je prvo pucao s ruba kaznenog prostora, Bono je obranio, a Ndiaye promašio otvoreni gol za 2-0.

Posljednjih deset minuta Maroko je igrao s igračem manje, zbog ozljede je teren napustio Igamane, a marokanski izbornik Walid Regragui je napravio sve izmjene.

U susretu za treće mjestko, koji je igran u subotu, Nigerija je boljim izvođenjem 11-eraca sa 4-2 svladala Egipat u Casablanci. U 90 minuta utakmice nije bilo golova, da bi u raspucavanju s bijele točke nigerijski junak postao vratar Nwabali koji je u prve dvije serije obranio udarce Salaha i Marmousha.

Nigerija je čak deveti put osvojila treće mjesto na afričkom prvenstvu, ima i tri naslova i pet drugih mjesta, dok je Egipat još uvijek rekorder sa sedam naslova pobjednika Kupa nacija.