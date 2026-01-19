Naši Portali
KOMENTAR

Mamić mu je htio uništiti karijeru jer nije želio u agenciju, a on je postao ponajbolji u hrvatskoj povijesti!

Autor
Karlo Ledinski
19.01.2026.
u 08:00

Joe Šimunić svojedobno se čudio zašto je supertalentirani Kramarić na tribini, a igraju Sivonjić, Sylvestr, Slepička... Onda su mu objasnili da mali ne želi u agenciju. Domaćem dečku Krami nanesena je jedna od najvećih nepravda u povijesti Dinama

Kada je 1. kolovoza 2009. godine na utakmici Dinamo – Međimurje tada tek punoljetni Andrej Kramarić zabio svoj prvi, a odmah i drugi gol u plavom dresu, mediji su počeli pisati o novom wunderkindu iz Dinamove škole. Hvalili su ga svi, od trenera i suigrača, a ubrzo je svima postalo jasno da u Maksimiru stasa napadač koji bi mogao dosegnuti svjetsku razinu. Još k tome bio je domaći dečko, pravi dinamovac, odrastao u Šubićevoj ulici, svega četiri tramvajske stanice udaljene od Maksimira. Bio je jednostavno predodređen za velike stvari u klubu iz Maksimira.

Ključne riječi
Hoffenheim Andrej Kramarić

