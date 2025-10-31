Naši Portali
BORILAČKI SPORT

Ponajbolji hrvatski borac gotovo ostao bez meča: Ekspresno mu pronađen novi protivnik

Zagreb: Održan media day s borcima nadolazećeg Glory 95
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
31.10.2025.
u 14:03

Prvotno se u povratničkom meču trebao boriti protiv Levija Rigtersa, ali on je morao otkazati meč zbog privatnih razloga

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat vraća se borbama nakon gotovo dvije i pol godine. Plazibat će se boriti na Gloryjevoj najvećoj priredbi godine "Glory Collision 8" koja će se 13. prosinca održati na GelreDome stadionu u Arnehemu u Nizozemskoj.

Plazibat je posljednji meč odradio u lipnju 2023. kada je u borbi za privremenog prvaka teške kategorije poražen od Tariqa Osara. Splitski borac u u taj je meč ušao kao veliki favorit protiv svog momčadskog kolege, ali je izgubio tehničkim nokautom u petoj rundi te se od tada nije vraćao u kavez.

Dinamo prodaje čudo od djeteta za 25 milijuna eura! Poznati su svi detalji velikog transfera

Prvotno se u povratničkom meču trebao boriti protiv Levija Rigtersa, ali on je morao otkazati meč zbog privatnih razloga. Glory mu je potom ekspresno našao novog protivnika pa će se Plazibat po treći puta u karijeri boriti protiv Nordinea Mahieddinea. U njihovom prvom meču 2019. pobijedio je Plazibat, dok je Francuz slavio u revanšu godinu dana kasnije.

Plazibat je u profesionalnoj karijeri odradio 27 mečeva te pobijedio u njih 22, a šest je puta gubio. Poznat je kao jedan od najjačih udarača na svijetu što dokazuje 13 pobjeda nokautom.


Glory kickboks Antonio Plazibat

