Ovo je sastav Hrvatske za Englesku! Jedan veznjak nametnuo se Daliću, promjene i u napadu

U baznom kampu hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji pratili smo šest treninga vatrenih, a s obzirom na ono što smo vidjeli, možemo donijeti određene zaključke o početnoj postavi za današnji okršaj s Englezima. Naravno, u donošenju tih zaključaka pomaže nam i ono što smo mogli gledati u pripremnim utakmicama, ali i ono što je Zlatko Dalić govorio proteklih tjedana i mjeseci na konferencijama za medije. Izbornik je jasno poručio kako je plan vatrenih protiv Engleske igrati u formaciji 3-4-2-1, pa s tim na umu ne vjerujemo da će lagati, posebice kad uzmemo u obzir da je takav sustav koristio u tri jake pripremne utakmice, protiv Brazila, Belgije i Kolumbije.

Na vratima je neprijeporni Dominik Livaković, a stoperski trio trebali bi činiti Josip Šutalo, Luka Vušković i Joško Gvardiol. Na krilnim su bekovima prilično zacementirani Josip Stanišić na desnoj te Ivan Perišić na lijevoj strani, a iz veznog će reda Luka Modrić dirigirati cijelom igrom. Tih se sedam pozicija čini kao garancija.

Ono gdje imamo određenih dvojbi ostatak su centralnih ili ofenzivnih veznjaka te napad. Prema informacijama kojima raspolažemo, Mateo Kovačić je bio iznimno upitan za početnu postavu, ali trenutačno se ipak čini da bi mogao biti starter te Modrićev partner u centrali, dok bi ispred njih kao dvije desetke trebali "operirati" Petar Sučić i Martin Baturina, koji je najveći dobitnik među vatrenima u protekla dva-tri mjeseca. To je najizglednija opcija. Postoji tu još nekoliko kombinacija, a jedna od njih je da Andrej Kramarić započne na poziciji desne desetke, da se Sučić povuče u središnji dio veznog reda, a da Kovačić ispadne iz prvih 11.

U napadu je, čini se, sve manje dvojbi. Iako postoji zdrava konkurencija, pa vjerojatno i žestoka rotacija tijekom samog turnira, informacije iz tabora vatrenih upućuju na to da će Petar Musa biti starter u dvoboju protiv Engleza, i to u svojem Dallasu, gdje redovito oduševljava i zabija golove. Ako Dalić ne priprema neko iznenađenje stoljeća, jedanaestorka bi trebala biti prilično jasna.