Kimmich i reprezentacije zabrinute zbog zmija na Svjetskom prvenstvu: 'Gledamo gdje gazimo, ne samo protivnika'

Njemački kapetan Joshua Kimmich otkrio je neobičnu brigu koja prati njegovu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu – strah od zmija otrovnica u kampovima i okolici stadiona.

„U Njemačkoj se brinete o taktici, ozljedama i sljedećem protivniku. Ovdje morate razmišljati i o tome što se možda skriva u travi“, poručio je Kimmich, opisujući neuobičajene uvjete na turniru.

Prema navodima iz reprezentacije, njemački igrači su u svom kampu u Winston-Salemu naišli na bakroglavku, otrovnu zmiju koja je česta u dijelovima Sjeverne Karoline. Slične situacije zabilježili su i drugi sudionici turnira, a briga oko lokalne faune postala je tema unutar više reprezentacija.

I švicarska reprezentacija je, prema izvještajima, dio svog kampa u San Diegu označila kao “zona zmija”, nakon što su se pojavila upozorenja o mogućoj prisutnosti opasnih životinja. Norveški igrači, koji su također smješteni u Sjevernoj Karolini, suočili su se sa sličnim informacijama – lokalne vlasti u Greensborou navode da su bakroglave zmije vrlo česte u tom području.

Kimmich je detaljnije opisao situaciju koja je izazvala zabrinutost u njemačkom kampu.

„Vidjeli smo zmiju jučer i rekli su nam da je otrovna. Ako vas ugrize, morate u bolnicu. Ne vjerujem da je nužno smrtonosno, ali može biti opasno. Imam dojam da takav ugriz može završiti loše ako staneš na nju“, rekao je njemački kapetan.

Dodao je kako su igrači sada puno oprezniji u kretanju izvan terena.

„Pokušavamo držati distancu od životinja. Imam poštovanje prema prirodi ovdje, ali u Njemačkoj nemam osjećaj da postoji toliko opasnih životinja“, istaknuo je Kimmich.

Njemačka, četverostruki svjetski prvak, inače je dom za sedam vrsta zmija, od kojih su dvije otrovne, no tamošnji igrači očito nisu navikli na ovakvu razinu opreza.

„Kad čuješ o kakvoj se zmiji radi i što se može dogoditi nakon ugriza, više to uopće nije smiješno. Pripremamo se za najveći turnir u nogometu, a igrači odjednom gledaju u tlo prije svakog koraka“, dodao je Kimmich.

Sličan stav ima i Norveška. Kapetan Kristian Thorstvedt nije skrivao nelagodu kada je čuo za prisutnost zmija u njihovom području.

„Nisam uopće sretan kad to čujem“, kratko je poručio norveški kapetan.