Sezona nije ni počela, a Jakirović već u problemima: Hull čeka rigorozna kazna

Nogometaši Hull Cityja priredili su pravo malo čudo kada su u finalu doigravanja za ulazak u Premier ligu pobijedili Middlesbrough na Wembleyju i plasirali se u najbogatiju ligu svijeta. Tigorvi će tako igrati u Premiershipu po prvi puta nakon sezone 2016./17., ali zbog jednog propusta prijeti im mogućnost da prvu sezonu u elitnom razredu nakon deset godina započnu s minusom od šest bodova.

Klub trenutačno ima višak potrošnje od šest milijuna funti po izračunu pravila o profitabilnosti i održivosti poslovanja. Tako do 1. srpnja moraju prodati neke igrače kako bi im se popravila financijska situacija. Zanimljivo kako se u ovom problemu ne bi našli da su izgubili u finalu doigravanja. Razlog prevelika potrošnje su klauzule u ugovorima igrača koje im garantiraju bonuse izbore li ulazak u Premier ligu. Vlasnik kluba Acun Illicali potvrdio je kako se klub nalazi u financijskom problemu:

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- Previše smo potrošili i moramo prodati neke igrače prije 1. srpnja. Ali ne bojim se. Rješavali smo i teže stvari. Za nas je ovo izvedivo. Sada smo premierligaška momčad, vrijednost naših igrača porasla je i to je dobra prednost - rekao je početkom mjeseca te tako možda i spustio cijenu nekih igrača.

Kršenje financijskih regulacija engleskog nogometa nije ništa novo za Hull. Primjerice, zbog sličnih radnji prošle sezone bila im je zabranjena kupovina igrača. Tako su nove igrače smjeli registrirati samo ako za njih nije bila plaćena odšteta (posudbe i potpisivanje slobodnih igrača). Zato je još impresivnije što su s, po mišljenju stručnjaka, jednim od najslabijih kadrova u Championshipu izborili ulazak u viši rang.

Illicali je dodao i kako ne želi izgubiti jezgru momčadi pa će klub vjerojatno prodavati rezervne i rotacijske igrače. Plasmanom u Premier ligu zaradili su i 200 milijuna funti zahvaljujući visokim cijenama za TV prava koje se dijele između klubova. Jasno je zato da se planiraju i pojačati kako bi ostali u Premier ligi, ali tek nakon 1. srpnja.