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PENAVIN PRIJEDLOG

HDZ reterirao, ipak će s DP-om raditi na rezoluciji o BiH

Autor
Iva Boban Valečić
16.06.2026.
u 21:31

Na sastanku su koalicijski partneri razgovarali o Penavinu prijedlogu. Ako je suditi po neslužbenim informacijama, HDZ je reterirao od prvotnog stava kako bi takav potez bio štetan nekoliko mjeseci prije izbora u susjednoj zemlji, sada ipak ozbiljnije shvaća ideju junior partnera i spreman je raditi na donošenju takve deklaracije/rezolucije

Dva tjedna nakon što je, bez prethodnih konzultacija s HDZ-om, najavio da će njegova stranka zatražiti donošenje pozicijskog dokumenta kojim bi Sabor onemogućio još jedno preglasavanje bosanskohercegovačkih Hrvata na izborima za Predsjedništvo BiH, o tome kako bi taj dokument na kraju trebao izgledati predsjednik DP-a Ivan Penava razgovarao je jučer s premijerom Andrejem Plenkovićem. A ako je suditi po neslužbenim informacijama, HDZ je reterirao od prvotnog stava kako bi takav potez bio štetan nekoliko mjeseci prije izbora u susjednoj zemlji, sada ipak ozbiljnije shvaća ideju junior partnera i spreman je raditi na donošenju takve deklaracije/rezolucije. Iz HDZ-a su nam, naime, potvrdili da se na jučerašnjem sastanku razgovaralo o DP-ovim prijedlozima i poručili kako će se o sadržaju nacrta pozicijskog dokumenta obaviti konzultacije s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom "kako bi se izbrusio najprimjereniji tekst".

Ključne riječi
Ivan Penava HDZ BiH Domovinski pokret

Komentara 3

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AB
Abazija
22:00 16.06.2026.

Genjalci iz DP-a, i što ćemo onda kad Hrvatska bude doblia granicu sa Srbijom u kojoj će Zagreb biti manje na od 100 km u dometu. Kao kad su zahvaljujući Škori omogućili da imamo slučajnog predsjednika slučajne države.

KI
Kontra indoktriniran
21:39 16.06.2026.

Istjerat će malobrojne Hrvate iz Bosne i Hercegovine. Znam da su velika područja Hrvatske nenaseljena, ali gubitak strateške dubine hrvatskog naroda ići će na dušu sadašnjoj političkoj oligarhiji.

SE
Senior2
21:58 16.06.2026.

Sve je to loše režirana farsa HDZ-a s DP-om u glavnoj ulozi.

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