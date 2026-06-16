HDZ reterirao, ipak će s DP-om raditi na rezoluciji o BiH

Dva tjedna nakon što je, bez prethodnih konzultacija s HDZ-om, najavio da će njegova stranka zatražiti donošenje pozicijskog dokumenta kojim bi Sabor onemogućio još jedno preglasavanje bosanskohercegovačkih Hrvata na izborima za Predsjedništvo BiH, o tome kako bi taj dokument na kraju trebao izgledati predsjednik DP-a Ivan Penava razgovarao je jučer s premijerom Andrejem Plenkovićem. A ako je suditi po neslužbenim informacijama, HDZ je reterirao od prvotnog stava kako bi takav potez bio štetan nekoliko mjeseci prije izbora u susjednoj zemlji, sada ipak ozbiljnije shvaća ideju junior partnera i spreman je raditi na donošenju takve deklaracije/rezolucije. Iz HDZ-a su nam, naime, potvrdili da se na jučerašnjem sastanku razgovaralo o DP-ovim prijedlozima i poručili kako će se o sadržaju nacrta pozicijskog dokumenta obaviti konzultacije s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom "kako bi se izbrusio najprimjereniji tekst".