FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila Englesku s 2:1 u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Bila je to svakako najveća pobjeda u povijesti vatrenih, ona koja će ostati upisana u vječnosti...
Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila Englesku s 2:1 u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Bila je to svakako najveća pobjeda u povijesti vatrenih, ona koja će ostati upisana u vječnosti...
Foto: PIXSELL
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Iako smo rano primili pogodak, preko Ivana Perišića došli smo do izjednačenja, a onda je Mario Mandžukić u 109. minuti zabio pogodak kojeg ćemo zauvijek pamtiti i bacio Engleze na koljena.
Iako smo rano primili pogodak, preko Ivana Perišića došli smo do izjednačenja, a onda je Mario Mandžukić u 109. minuti zabio pogodak kojeg ćemo zauvijek pamtiti i bacio Engleze na koljena.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Zlatko Dalić, Luka Modrić i njegovi suigrači ispisali su zlatnu stranicu hrvatske nogometne povijesti i odveli nas po prvi puta u finale Svjetskog prvenstva. Ono što slavna generacija vatrenih iz 1998. godine nije uspjela napraviti, jesu ovi dečki.
Zlatko Dalić, Luka Modrić i njegovi suigrači ispisali su zlatnu stranicu hrvatske nogometne povijesti i odveli nas po prvi puta u finale Svjetskog prvenstva. Ono što slavna generacija vatrenih iz 1998. godine nije uspjela napraviti, jesu ovi dečki.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Klupko radosti bilo je na terenu u Moskvi, ali i po hrvatskim gradovima i ulicama gdje su navijači burno slavili ovaj uspjeh.
Klupko radosti bilo je na terenu u Moskvi, ali i po hrvatskim gradovima i ulicama gdje su navijači burno slavili ovaj uspjeh.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Teško da će hrvatski navijači ikada zaboraviti ovu utakmicu, a sjećanje na Dalića, Modrića i ostale ostat će zauvijek.
Teško da će hrvatski navijači ikada zaboraviti ovu utakmicu, a sjećanje na Dalića, Modrića i ostale ostat će zauvijek.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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