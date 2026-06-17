FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića
Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila Englesku s 2:1 u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Bila je to svakako najveća pobjeda u povijesti vatrenih, ona koja će ostati upisana u vječnosti...
Zlatko Dalić, Luka Modrić i njegovi suigrači ispisali su zlatnu stranicu hrvatske nogometne povijesti i odveli nas po prvi puta u finale Svjetskog prvenstva. Ono što slavna generacija vatrenih iz 1998. godine nije uspjela napraviti, jesu ovi dečki.